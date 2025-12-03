Auch Schöneberger und Jauch beenden RTL-Spielshow

Wie es weitergeht, teilt der Sender noch nicht mit. Die erste Folge nach dem Aus des legendären Trios soll am 13. Dezember über die Bühne gehen.

Gottschalk nimmt Abschied vom TV

Für Gottschalk soll es ein Abschied von der Samstagabendunterhaltung werden. Der 75-Jährige hatte schon länger angekündigt, sich zurückziehen zu wollen. Am Sonntag machte er zudem öffentlich, an Krebs erkrankt zu sein.