Mit Thomas Gottschalk

Auch Schöneberger und Jauch beenden RTL-Spielshow

Society International
03.12.2025 11:39
Thomas Gottschalk feiert am Samstagabend seinen TV-Abschied. Auch für Barbara Schöneberger und ...
Thomas Gottschalk feiert am Samstagabend seinen TV-Abschied. Auch für Barbara Schöneberger und Günther Jach wird es das letzte Mal bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ sein.(Bild: RTL / Stefan Gregorowius)

Auch Barbara Schöneberger und Günther Jauch hören bei der RTL-Spielshow „Denn sie wissen nicht, was passiert“ auf. Zusammen mit dem an Krebs erkrankten Moderator Thomas Gottschalk werden sie am kommenden Samstag (6. Dezember) RTL zufolge ein letztes Mal moderieren. Das Trio hatte sieben Jahre lang durch die Show geführt.

Wie es weitergeht, teilt der Sender noch nicht mit. Die erste Folge nach dem Aus des legendären Trios soll am 13. Dezember über die Bühne gehen.

Gottschalk nimmt Abschied vom TV
Für Gottschalk soll es ein Abschied von der Samstagabendunterhaltung werden. Der 75-Jährige hatte schon länger angekündigt, sich zurückziehen zu wollen. Am Sonntag machte er zudem öffentlich, an Krebs erkrankt zu sein.

„RTL dankt ihm für sein langjähriges Engagement und seine unnachahmliche Art, Fernsehen zu gestalten“, hieß es in einer Mitteilung. „Für Günther Jauch und Barbara Schöneberger heißt es ebenfalls Abschied nehmen von der Show.“

Lesen Sie auch:
Bei der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ wollte Thomas Gottschalk an der Seite von ...
Trotz Krebs-Kampf
Gottschalk feiert am Samstag seinen TV-Abschied!
01.12.2025
„Wurde immer stiller“
Ehefrau Karina drängte Gottschalk zum Arztbesuch
02.12.2025

Ende einer Ära
Es gehe eine Ära zu Ende, teilte RTL zudem mit: „Gemeinsam haben die drei die Show über Jahre hinweg maßgeblich mit ihrem Zusammenspiel, ihrem Humor und ihrer Spontaneität geprägt.“

