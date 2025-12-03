Auch Schöneberger und Jauch beenden RTL-Spielshow

Auch Barbara Schöneberger und Günther Jauch hören bei der RTL-Spielshow „Denn sie wissen nicht, was passiert“ auf. Zusammen mit dem an Krebs erkrankten Moderator Thomas Gottschalk werden sie am kommenden Samstag (6. Dezember) RTL zufolge ein letztes Mal moderieren. Das Trio hatte sieben Jahre lang durch die Show geführt.
Wie es weitergeht, teilt der Sender noch nicht mit. Die erste Folge nach dem Aus des legendären Trios soll am 13. Dezember über die Bühne gehen.
Gottschalk nimmt Abschied vom TV
Für Gottschalk soll es ein Abschied von der Samstagabendunterhaltung werden. Der 75-Jährige hatte schon länger angekündigt, sich zurückziehen zu wollen. Am Sonntag machte er zudem öffentlich, an Krebs erkrankt zu sein.
„RTL dankt ihm für sein langjähriges Engagement und seine unnachahmliche Art, Fernsehen zu gestalten“, hieß es in einer Mitteilung. „Für Günther Jauch und Barbara Schöneberger heißt es ebenfalls Abschied nehmen von der Show.“
Ende einer Ära
Es gehe eine Ära zu Ende, teilte RTL zudem mit: „Gemeinsam haben die drei die Show über Jahre hinweg maßgeblich mit ihrem Zusammenspiel, ihrem Humor und ihrer Spontaneität geprägt.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.