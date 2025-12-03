So tickt der neue VSV-Cheftrainer Pierre Allard

Spazieren mit dem „Schnoodle“

Nachdem Pierre Sportwissenschafter mit einem Master-Abschluss ist, steht bei ihm Fitness ganz oben: „Ich trainiere selbst fast jeden Tag, das war immer ein Teil meines Lebens.“ Wie seine Ehefrau Antoinette, mit der er schon eine Wohnung in Villach bezogen hat: „Wir sind seit 35 Jahren zusammen, sie hat mich überall hin begleitet. Wir lieben die Natur und mögen Berge – Villach ist daher einfach perfekt für uns. Mit unserem Schnoodle-Hund (Mischung aus Schnauzer und Pudel, Anm.) gehen wir gerne spazieren.“