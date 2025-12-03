Welche Beauty wird die „Playmate des Jahres 2026“?

Es ist der vielleicht schönste Jahresrückblick und zugleich Auftakt zur heißesten Leserwahl: Fans des „Playboy“ können ab sofort wieder das „Playmate des Jahres 2026“ wählen – und auch eine Österreicherin hat gute Chancen, zu gewinnen!
Drei Monate lang haben die „Playboy“-Leser die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Doch die Wahl fällt schwer: Denn für die aktuelle Ausgabe des beliebten Männermagazins inszenierte „Playboy“-Fotograf Sacha Eyeland auf 22 Seiten sieben sexy Playmates der vergangenen 12 Monate.
„Wenn ihr mich leiwand findet ...“
Auch eine Österreicherin steht zur Wahl: Julia Chavanne, die Miss April des „Playboy“. „Vienna calling! Als waschechte Wienerin mit viel Herz und Leidenschaft stehe ich zu meiner Weiblichkeit und zeige diese auch gerne“, erklärte sie, warum sie die nächste „Playmate des Jahres“ werden sollte.
Und rief ihre Fans zum Voten auf: „Wenn ihr mich leiwand findet, dann wählt mich zu eurer Playmate des Jahres!“
Sexy Konkurrenz
Doch die Konkurrenz schläft nicht! „Ich möchte Playmate des Jahres werden – besonders wegen der Botschaft dahinter: Was wirklich berührt, ist Authentizität. Dieser ikonische Titel steht für weit mehr als äußere Schönheit – er steht für den Mut, ganz man selbst zu sein. Wahre Ausstrahlung entsteht durch Echtheit. Das möchte ich zeigen“, erklärte etwa Miss Februar Laura Krampitz.
Und auch Leonie Splitter, die Miss Oktober, würde sich über viele Stimmen freuen: „Playmate des Jahres zu werden würde für mich weit mehr bedeuten, als nur Schönheit zu verkörpern. Es geht um Ausstrahlung, Haltung und Charakter. Ich möchte zeigen, dass eine Frau alles sein darf: sinnlich, intelligent, ehrgeizig – und frei.“
Berühmte „Playmates des Jahres“
Zu den bisherigen Preisträgerinnen zählen unter anderem Jahrhundert-Playmate Gitta Saxx („Playmate des Jahres“ 1988), Influencerin Sarah Harrison (2015), Reality-TV-Star Stella Tiana Stegmann (2020) oder die Polizistin und amtierende „Playmate des Jahres“ Laura Engelmann (2025).
Haben Sie sich schon entschieden, welcher „Playboy“-Schönheit Sie ihre Stimme geben werden? Zum „Playmate des Jahres“-Voting geht es hier!
