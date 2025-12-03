Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch Wienerin dabei!

Welche Beauty wird die „Playmate des Jahres 2026“?

Society International
03.12.2025 11:06

Es ist der vielleicht schönste Jahresrückblick und zugleich Auftakt zur heißesten Leserwahl: Fans des „Playboy“ können ab sofort wieder das „Playmate des Jahres 2026“ wählen – und auch eine Österreicherin hat gute Chancen, zu gewinnen!

0 Kommentare

Drei Monate lang haben die „Playboy“-Leser die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Doch die Wahl fällt schwer: Denn für die aktuelle Ausgabe des beliebten Männermagazins inszenierte „Playboy“-Fotograf Sacha Eyeland auf 22 Seiten sieben sexy Playmates der vergangenen 12 Monate. 

„Wenn ihr mich leiwand findet ...“
Auch eine Österreicherin steht zur Wahl: Julia Chavanne, die Miss April des „Playboy“. „Vienna calling! Als waschechte Wienerin mit viel Herz und Leidenschaft stehe ich zu meiner Weiblichkeit und zeige diese auch gerne“, erklärte sie, warum sie die nächste „Playmate des Jahres“ werden sollte.

Wird die Wienerin Julia Chavanne die „Playmate des Jahres 2026“?
Wird die Wienerin Julia Chavanne die „Playmate des Jahres 2026“?(Bild: Sacha Eyeland für PLAYBOY Deutschland Januar 2026)

Und rief ihre Fans zum Voten auf: „Wenn ihr mich leiwand findet, dann wählt mich zu eurer Playmate des Jahres!“

Sexy Konkurrenz
Doch die Konkurrenz schläft nicht! „Ich möchte Playmate des Jahres werden – besonders wegen der Botschaft dahinter: Was wirklich berührt, ist Authentizität. Dieser ikonische Titel steht für weit mehr als äußere Schönheit – er steht für den Mut, ganz man selbst zu sein. Wahre Ausstrahlung entsteht durch Echtheit. Das möchte ich zeigen“, erklärte etwa Miss Februar Laura Krampitz.

Die Fans haben die Qual der „Playmate“-Wahl!
Die Fans haben die Qual der „Playmate“-Wahl!(Bild: Sacha Eyeland für PLAYBOY Deutschland Januar 2026)

Und auch Leonie Splitter, die Miss Oktober, würde sich über viele Stimmen freuen: „Playmate des Jahres zu werden würde für mich weit mehr bedeuten, als nur Schönheit zu verkörpern. Es geht um Ausstrahlung, Haltung und Charakter. Ich möchte zeigen, dass eine Frau alles sein darf: sinnlich, intelligent, ehrgeizig – und frei.“

In der aktuellen Ausgabe des „Playboy“ stellen sich sieben Playmates zur Wahl zur „Playmate des ...
In der aktuellen Ausgabe des „Playboy“ stellen sich sieben Playmates zur Wahl zur „Playmate des Jahres 2026“.(Bild: Sacha Eyeland für PLAYBOY Deutschland Januar 2026)

Berühmte „Playmates des Jahres“
Zu den bisherigen Preisträgerinnen zählen unter anderem Jahrhundert-Playmate Gitta Saxx („Playmate des Jahres“ 1988), Influencerin Sarah Harrison (2015), Reality-TV-Star Stella Tiana Stegmann (2020) oder die Polizistin und amtierende „Playmate des Jahres“ Laura Engelmann (2025).

Lesen Sie auch:
„60+ und fabelhaft“
Gitta Saxx dankbar: „Die kleine Gitta wäre stolz“
11.03.2025

Haben Sie sich schon entschieden, welcher „Playboy“-Schönheit Sie ihre Stimme geben werden? Zum „Playmate des Jahres“-Voting geht es hier

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
299.222 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
154.873 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
151.341 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1085 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
791 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
636 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Society International
Auch Wienerin dabei!
Welche Beauty wird die „Playmate des Jahres 2026“?
Zeigt funkelnden Ring
Miley Cyrus hat sich mit Maxx Morando verlobt!
„Widerwärtig!“
Carpenter empört über Video des Weißen Hauses
„Du musst was essen“
Fans in Sorge um extrem dünne La Toya Jackson
Drama um Dave Coulier
Erneuter Krebs-Schock für „Full House“-Star!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf