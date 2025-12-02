„Wörthersee Marathon ist europaweit einzigartig“

„Ich bin mit dem Rad am Wörthersee unterwegs gewesen und habe bemerkt, dass die Runde ideal für einen Marathon ist“, erzählt Mario Theissl. Er hat bereits einige Laufevents in Kärnten organisiert und sich nun mit den Veranstaltern des Vienna City Marathons zusammengetan. Gemeinsam arbeiten sie auf Hochtouren an der Organisation des Sportevents, das am 27. September 2026 stattfinden wird.