Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Das Laufevent 2026

„Wörthersee Marathon ist europaweit einzigartig“

Kärnten
02.12.2025 08:00
Die goldene Herbstkulisse soll alle Laufbegeisterten an den Wörthersee locken.
Die goldene Herbstkulisse soll alle Laufbegeisterten an den Wörthersee locken.(Bild: Wörthersee Marathon)

Es steht fest: Nächstes Jahr findet der erste Marathon rund um den Wörthersee statt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Das können Besucher erwarten.

0 Kommentare

Einmalig ist die Strecke rund um den schönen Wörthersee. Und das nicht nur wegen der atemberaubenden Landschaft, sondern auch aufgrund der Länge: Um die 42 Kilometer werden gemessen – perfekt für einen Marathon.

„Ich bin mit dem Rad am Wörthersee unterwegs gewesen und habe bemerkt, dass die Runde ideal für einen Marathon ist“, erzählt Mario Theissl. Er hat bereits einige Laufevents in Kärnten organisiert und sich nun mit den Veranstaltern des Vienna City Marathons zusammengetan. Gemeinsam arbeiten sie auf Hochtouren an der Organisation des Sportevents, das am 27. September 2026 stattfinden wird.

Passende 42 Kilometer hat die Wörtherseerunde.
Passende 42 Kilometer hat die Wörtherseerunde.(Bild: Wörthersee Marathon)

„Der Marathon ist europaweit wegen des Sees und seiner Landschaft einzigartig. Das Event soll alle aktiven Menschen, die sich für den Laufsport begeistern, ansprechen“, erklärt Kathrin Widu, Mitveranstalterin des Vienna City Marathons.

Halbmarathon, Staffel oder einfach gehen
So wird es am 27. September neben dem Marathon auch weitere Läufe geben: „Für alle, die gerne eine kürzere Strecke laufen wollen, gibt es den Halbmarathon-Bewerb unter dem Titel ,The Wild Beauty-21K‘. Langsames Gehen oder Laufen ist beim ,Walk the Lake‘ herzlich willkommen.“ 

Theissl merkt an: „In den letzten Jahren haben sich viele Laufgemeinschaften gebildet.“ Diese möchte man miteinbinden. So gibt es die Möglichkeit, in Teams von zwei bis zehn Personen gemeinsam zu laufen und Kilometer zu sammeln.

Lesen Sie auch:
Vorbei am Pyramidenkogel und entlang des Wörthersees führt der neue Marathon.
Im Herbst 2026
Erster Marathon rund um den Wörthersee ist fix!
01.12.2025

Tourismus und heimische Betriebe sollen profitieren
Bewusst wurde der Herbst für den Wörthersee Marathon gewählt. „Damit versuchen wir, den Tourismusbetrieb länger aufrechtzuerhalten. Wir erwarten uns mit der Veranstaltung mehr Nächtigungen“, hofft Helmuth Micheler, Geschäftsführer des Tourismusverbands Klagenfurt am Wörthersee. Und auch die Temperaturen sind um diese Jahreszeit perfekt für ein solches Laufevent.

Nicht nur die Hotellerie, sondern auch weitere Betriebe sollen vom Event profitieren. Mit speziellen Aktionen und Kampagnen wie dem „Medal Monday“ kooperieren die Veranstalter mit den heimischen Unternehmen. „Bei dieser Idee geht es darum, dass die Läufer mit ihrer Medaille in gewissen Shops, Restaurants und bei anderen Kooperationspartnern Rabatte bekommen“, so Widu.

Porträt von Elena Überbacher
Elena Überbacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Von links: US-Sondergesandter Steve Witkoff, US-Außenminister Marco Rubio und Trump-Berater ...
Gespräche USA-Ukraine
Formulierungen „in Bezug auf Gebiete“ kompliziert
Für den insolventen Autozulieferer Kiekert gibt es mehrere Interessentinnen und Interessenten ...
Seit Insolvenzantrag
Autozulieferer Kiekert hat keinen Auftrag verloren
Aufnahmen aus einem Polizeihubschrauber zeigen den Ort der nassen Festnahme.
In Whirlpool versteckt
England: Nasse Autodiebe aus dem Verkehr gezogen
Der Gründungskongress der neuen Parteijugend wurde von Protesten begleitet. Prominent auf ...
Erinnerte an Hitler
Kandidat „hat in der AfD nichts verloren“
Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
253.653 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
163.939 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
148.613 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Kärnten
Das Laufevent 2026
„Wörthersee Marathon ist europaweit einzigartig“
Maskierte flüchtig
Jugendlichen in Hinterhalt gelockt und ausgeraubt
Krone Plus Logo
Trotz neuem Umstieg
Koralmbahn: In Rekordzeit von Salzburg nach Graz
Krone Plus Logo
Finanzkennzahlen
Austria Klagenfurt droht die nächste Sanktion
Krone Plus Logo
Kurioser Vorwurf
Goldreste um zehn Millionen Euro in der Unterhose?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf