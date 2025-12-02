„Wörthersee Marathon ist europaweit einzigartig“

Es steht fest: Nächstes Jahr findet der erste Marathon rund um den Wörthersee statt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Das können Besucher erwarten.
Einmalig ist die Strecke rund um den schönen Wörthersee. Und das nicht nur wegen der atemberaubenden Landschaft, sondern auch aufgrund der Länge: Um die 42 Kilometer werden gemessen – perfekt für einen Marathon.
„Ich bin mit dem Rad am Wörthersee unterwegs gewesen und habe bemerkt, dass die Runde ideal für einen Marathon ist“, erzählt Mario Theissl. Er hat bereits einige Laufevents in Kärnten organisiert und sich nun mit den Veranstaltern des Vienna City Marathons zusammengetan. Gemeinsam arbeiten sie auf Hochtouren an der Organisation des Sportevents, das am 27. September 2026 stattfinden wird.
„Der Marathon ist europaweit wegen des Sees und seiner Landschaft einzigartig. Das Event soll alle aktiven Menschen, die sich für den Laufsport begeistern, ansprechen“, erklärt Kathrin Widu, Mitveranstalterin des Vienna City Marathons.
Halbmarathon, Staffel oder einfach gehen
So wird es am 27. September neben dem Marathon auch weitere Läufe geben: „Für alle, die gerne eine kürzere Strecke laufen wollen, gibt es den Halbmarathon-Bewerb unter dem Titel ,The Wild Beauty-21K‘. Langsames Gehen oder Laufen ist beim ,Walk the Lake‘ herzlich willkommen.“
Theissl merkt an: „In den letzten Jahren haben sich viele Laufgemeinschaften gebildet.“ Diese möchte man miteinbinden. So gibt es die Möglichkeit, in Teams von zwei bis zehn Personen gemeinsam zu laufen und Kilometer zu sammeln.
Tourismus und heimische Betriebe sollen profitieren
Bewusst wurde der Herbst für den Wörthersee Marathon gewählt. „Damit versuchen wir, den Tourismusbetrieb länger aufrechtzuerhalten. Wir erwarten uns mit der Veranstaltung mehr Nächtigungen“, hofft Helmuth Micheler, Geschäftsführer des Tourismusverbands Klagenfurt am Wörthersee. Und auch die Temperaturen sind um diese Jahreszeit perfekt für ein solches Laufevent.
Nicht nur die Hotellerie, sondern auch weitere Betriebe sollen vom Event profitieren. Mit speziellen Aktionen und Kampagnen wie dem „Medal Monday“ kooperieren die Veranstalter mit den heimischen Unternehmen. „Bei dieser Idee geht es darum, dass die Läufer mit ihrer Medaille in gewissen Shops, Restaurants und bei anderen Kooperationspartnern Rabatte bekommen“, so Widu.
