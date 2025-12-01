Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Herbst 2026

Erster Marathon rund um den Wörthersee ist fix!

Kärnten
01.12.2025 08:00
Vorbei am Pyramidenkogel und entlang des Wörthersees führt der neue Marathon.
Vorbei am Pyramidenkogel und entlang des Wörthersees führt der neue Marathon.(Bild: Wörthersee Marathon)

Ein glasklarer See, die goldene Herbstsonne und Motivation, die ansteckt und verbindet: Der neue Wörthersee Marathon findet nächstes Jahr am 27. September erstmals statt! Die „Krone“ hat alle Infos.

0 Kommentare

Die Idee ist so schlicht wie spektakulär – und die „Krone“ berichtet als Partner vorab darüber: Start und Ziel im Strandbad Klagenfurt – und dazwischen einmal rund um den größten See Kärntens. Die 42 Kilometer des neuen Marathons führen am Ufer des Wörthersees entlang – denn der See hat die perfekte Marathon-Länge.

Türkis schimmerndes Wasser und herbstlich leuchtende Landschaften wechseln sich ab mit ikonischen (Urlaubs-)Orten. Es soll ein Event für alle werden, versprechen Kathrin Widu und Dominik Konrad, Geschäftsführer des Vienna City Marathon. Gemeinsam mit Mario Theissl, der den Frauenlauf in Velden organisiert, planen sie ein Programm, das bei weitem nicht nur Profisportler ansprechen soll:

  • 42 Kilometer: Marathon rund um den Wörthersee
  • Staffellauf mit Teams von zwei bis zehn Personen
  • 21 Kilometer: Halbmarathon unter dem Motto „The Wild Beauty – 21K“
  • Auch langsames Laufen oder Gehen ist ausdrücklich willkommen!
Einmal um den See: 42 Kilometer als Marathon. Oder im Halbmarathon von Klagenfurt bis Velden – ...
Einmal um den See: 42 Kilometer als Marathon. Oder im Halbmarathon von Klagenfurt bis Velden – die Läuferinnen und Läufer entscheiden selbst.(Bild: Wörthersee Marathon)

Denn „Run bzw. Walk the Lake“ bietet „allen aktiven Menschen die Chance, den Wörthersee im eigenen Tempo zu erleben“, freuen sich die Veranstalter: „Wir erleben eine neue Ära der Laufbegeisterung und des Gesundheitsbewusstseins – getragen von jungen Menschen und besonders von Frauen. Der Wörthersee Marathon greift diese Entwicklung auf und stellt das Erlebnis sowie die Community in den Mittelpunkt!“

Postkartenidylle beim Wörthersee Marathon
Die erste Hälfte des neuen Lauf-Events führt entlang des idyllischen Südufers durch Reifnitz und vorbei am mächtigen Pyramidenkogel. In Velden, vor dem berühmten Schlosshotel, wartet der Halbmarathonpunkt. Danach öffnet sich die schnelle, flache Nordufer-Passage über Pörtschach und Krumpendorf. Schließlich führt der Weg zurück ins Ziel in der Klagenfurter Ostbucht, wo Jubel und Applaus warten.

Das neue Lauf-Event – das am 27. September 2026 stattfindet – soll überzeugen: „Der Wörthersee Marathon wird mit seinem klaren Konzept neue Zielgruppen mobilisieren. Wir bringen unser Know-How und unser Team in die Neugründung ein“, betont Konrad. Interessierte dürfen sich also auf ein Profi-Event freuen – inklusive Hotelpartnerschaften, Runner’s Beach Club am Vortag und Medal Monday in Zusammenarbeit mit lokalen Betrieben.

Porträt von Clara Milena Steiner
Clara Milena Steiner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
248.178 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
129.701 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Fußball International
Marko Arnautovic, der stolze Familienvater
125.185 mal gelesen
Marko Arnautovic, links im Dress von Roter Stern Belgrad, rechts mit Frau und Kindern
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Kärnten
Im Herbst 2026
Erster Marathon rund um den Wörthersee ist fix!
Krone Plus Logo
Topscorer kennt ihn
NHL-Erfahrung! Neuer VSV-Coach soll Erfolg bringen
Krone Plus Logo
Welt-Aids-Tag
HIV-Patient: „Ich bin aus der Schlinge geschlüpft“
Folge 2: Kranz & Kerze
Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören
Türchen 1
Seit zehn Jahren kreiert Heimo Leitner Holzwerke
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf