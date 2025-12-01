Erster Marathon rund um den Wörthersee ist fix!

Ein glasklarer See, die goldene Herbstsonne und Motivation, die ansteckt und verbindet: Der neue Wörthersee Marathon findet nächstes Jahr am 27. September erstmals statt! Die „Krone“ hat alle Infos.
Die Idee ist so schlicht wie spektakulär – und die „Krone“ berichtet als Partner vorab darüber: Start und Ziel im Strandbad Klagenfurt – und dazwischen einmal rund um den größten See Kärntens. Die 42 Kilometer des neuen Marathons führen am Ufer des Wörthersees entlang – denn der See hat die perfekte Marathon-Länge.
Türkis schimmerndes Wasser und herbstlich leuchtende Landschaften wechseln sich ab mit ikonischen (Urlaubs-)Orten. Es soll ein Event für alle werden, versprechen Kathrin Widu und Dominik Konrad, Geschäftsführer des Vienna City Marathon. Gemeinsam mit Mario Theissl, der den Frauenlauf in Velden organisiert, planen sie ein Programm, das bei weitem nicht nur Profisportler ansprechen soll:
Denn „Run bzw. Walk the Lake“ bietet „allen aktiven Menschen die Chance, den Wörthersee im eigenen Tempo zu erleben“, freuen sich die Veranstalter: „Wir erleben eine neue Ära der Laufbegeisterung und des Gesundheitsbewusstseins – getragen von jungen Menschen und besonders von Frauen. Der Wörthersee Marathon greift diese Entwicklung auf und stellt das Erlebnis sowie die Community in den Mittelpunkt!“
Postkartenidylle beim Wörthersee Marathon
Die erste Hälfte des neuen Lauf-Events führt entlang des idyllischen Südufers durch Reifnitz und vorbei am mächtigen Pyramidenkogel. In Velden, vor dem berühmten Schlosshotel, wartet der Halbmarathonpunkt. Danach öffnet sich die schnelle, flache Nordufer-Passage über Pörtschach und Krumpendorf. Schließlich führt der Weg zurück ins Ziel in der Klagenfurter Ostbucht, wo Jubel und Applaus warten.
Das neue Lauf-Event – das am 27. September 2026 stattfindet – soll überzeugen: „Der Wörthersee Marathon wird mit seinem klaren Konzept neue Zielgruppen mobilisieren. Wir bringen unser Know-How und unser Team in die Neugründung ein“, betont Konrad. Interessierte dürfen sich also auf ein Profi-Event freuen – inklusive Hotelpartnerschaften, Runner’s Beach Club am Vortag und Medal Monday in Zusammenarbeit mit lokalen Betrieben.
