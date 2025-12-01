Vorteilswelt
Pics sorgen für Wirbel

Amy Schumer: Schlank, sexy – und wieder Single?

Society International
01.12.2025 17:00
Amy Schumer begeistert ihre Fans mit ihrer neuen, schlanken Figur. Aber ein Detail sorgt gerade ...
Amy Schumer begeistert ihre Fans mit ihrer neuen, schlanken Figur. Aber ein Detail sorgt gerade für Wirbel.(Bild: instagram.com/amyschumer)

Amy Schumer ist stolz auf ihre neuen, schlanken Kurven – und das sollen auch alle sehen! Und daher präsentierte die Schauspielerin ihre neue, sexy Figur im gelben Minikleid auf Instagram. Doch ein Detail sorgt fast für ebenso viel Aufregung wie die Schumers aufregender Look.

Auf gleich mehreren Fotos zeigte sich die 44-Jährige beim Posieren auf einer Treppe. Schon im Oktober zeigte sie sich zum ersten Mal erschlankt auf Instagram, jetzt scheinen noch ein paar Kilo mehr gepurzelt zu sein.  

Schumer zeigt sexy Party-Look
Denn Schumer, die ihre Verwandlung dem Abnehm-Medikament Mounjaro verdankt, schaut auf den aktuellen Fotos einfach fantastisch aus! Die Schauspielerin trug ein atemberaubendes Valentino-Seidenkleid, das ihr gerade bis zur Mitte ihrer Oberschenkel reichte und ihr Dekolleté perfekt in Szene setzte. 

So sexy präsentierte sich Amy Schumer auf Instagram:

„Wo ist die Zeitmaschine?“
„Ich versuche, zur Party zu gehen, aber jemand will nicht zu Bett gehen“, witzelte Schumer zu den Aufnahmen, auf denen auch ihr sechsjähriger Sohn Gene zu sehen ist. Später legte Schumer mit einem weiteren Posting und einem weiteren Foto nach.

Für die neuesten Fotos erhielt Schumer jede Menge Komplimente. „Du siehst fantastisch aus. Wie ein Teenager“, schwärmte ein Fan. Ein anderer witzelte: „Wo ist die Zeitmaschine und kann ich eine Fahrt nehmen?“ Und noch einer erklärte kurz und knapp: „Verdammt heiß!“

Ehe-Aus bei Schumer?
Ein Detail fiel jedoch abseits von Schumers neuen Traumkurven auf: Die Schauspielerin posierte für ihre Fotostrecke nämlich ohne ihren Ehering! Ob die Liebe zu Chefkoch Chris Fisher etwa erloschen ist? „Amy lässt sich 100 Prozent scheiden“, will ein Insider in der „Daily Mail“ wissen.

Die Schauspielerin habe „genug“, weil ihr Gatte „meistens nicht zu Hause“ sei, so der Insider weiter. „Zwei Häuser sind bereits zum Verkauf gelistet, in Brooklyn und New Orleans. Sie hat Chris von Instagram gelöscht, es ist vorbei“, will der Insider wissen.

Lesen Sie auch:
Amy Schumer ist dank Abnehm-Medikament schlank wie nie.
Schlank dank Spritze
Amy Schumer zeigt ihre Mega-Abnehm-Verwandlung
06.10.2025

Schlank dank Mounjaro
Bereits im Jänner sprach Amy Schumer in der „Howard Stern Show“ über ihre Gewichtsreise – 30 Pfund (rund 13 Kilo) soll sie verloren haben! „Ich wollte ehrlich sein“, erklärte sie. „Mounjaro war großartig für mich.“

Folgen Sie uns auf