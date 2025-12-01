Benko teilt Zelle mit einem Hells-Angels-Rocker

Aktuell ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in gut einem Dutzend Fakten. Anfang November führte auch der zehnte Enthaftungsantrag vor der Wiener Richterin, für den sich Benko per Video aus Innsbruck zuschalten ließ, ins Leere.

Grassers Ball liegt bei der Ministerin

Ungewöhnlich lange dauert aus Sicht von Justiz-Insidern mittlerweile das Fußfessel-Verfahren von Karl-Heinz Grasser: Die Anwälte des ehemaligen Spitzenpolitikers hatten pünktlich am 1. September einen Antrag gestellt.