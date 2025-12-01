„Ein Dreck ist!“ Hoeneß stinksauer auf Liverpool

„Ein Dreck ist!“ Uli Hoeneß platzte wieder einmal der Kragen. Beim Kongress „Sport Marke Medien“ in München äußerte sich Bayerns Ehrenpräsident zum Umgang von Liverpool mit Florian Wirtz. Zur Erinnerung: Auch der deutsche Rekordmeister verhandelte mit dem Nationalspieler.
„Der Florian Wirtz tut mir furchtbar leid. Offenbar hat ihm Arne Slot etwas versprochen, was er jetzt ganz klar nicht hält“, so Hoeneß. „Er hat ihm versprochen, dass er die 10 kriegt. Darauf hat Florian sehr viel Wert gelegt. Und er hat ihm auch versprochen, dass er um ihn herum eine neue Mannschaft baut. Ein Dreck ist! Er hat die 7 gekriegt, und die neue Mannschaft spielt alles, nur nicht um Florian Wirtz herum.“
Hoeneß weiter: „Bei Leverkusen hatte er fast jeden Ball gekriegt. Und wenn er dann zwei Bälle verloren hat, hat es nichts ausgemacht. Jetzt kriegt er in einer Halbzeit fünf Bälle. Und wenn da zwei Bälle verloren gehen, dann kriegt er eine schlechte Note.“
Dazu kommt, laut Hoeneß, dass bei Liverpool angesichts all der Topstars jeder Spieler einen eigenen Ball benötige. Die Saison sei für Liverpool aber ohnehin „schon fast gelaufen“, weil der Rückstand auf Premier-League-Spitzenreiter Arsenal schon „zu groß“ sei.
Rekord-Transfer
Wirtz entschied sich im Sommer für einen Wechsel von Leverkusen zum englischen Meister und nicht zu den Bayern. Der 22-Jährige erhielt einen Fünf-Jahresvertrag. Liverpool zahlt Medienberichten zufolge inklusive Bonus-Zahlungen eine Summe von bis zu 150 Millionen Euro, fix fällig werden demnach knapp 118 Mio. Euro, doch der große Durchbruch gelang Wirtz bei den „Reds“ bislang eben noch nicht.
