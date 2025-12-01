„Ein Dreck ist!“ Hoeneß stinksauer auf Liverpool

„Der Florian Wirtz tut mir furchtbar leid. Offenbar hat ihm Arne Slot etwas versprochen, was er jetzt ganz klar nicht hält“, so Hoeneß. „Er hat ihm versprochen, dass er die 10 kriegt. Darauf hat Florian sehr viel Wert gelegt. Und er hat ihm auch versprochen, dass er um ihn herum eine neue Mannschaft baut. Ein Dreck ist! Er hat die 7 gekriegt, und die neue Mannschaft spielt alles, nur nicht um Florian Wirtz herum.“