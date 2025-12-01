Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eindeutig überführt

DNA-Spuren lügen nicht: Haft für Serieneinbrecher

Burgenland
01.12.2025 16:30
Der Angeklagte wurde aus der U-Haft vorgeführt.
Der Angeklagte wurde aus der U-Haft vorgeführt.(Bild: Harald Schume, Krone KREATIV)

30 Monate Gefängnis für einen Ungarn, der für mindestens drei Taten im Nordburgenland mitverantwortlich ist. Die große Frage beim Prozess am Landesgericht Eisenstadt: Wo ist der Drahtzieher?

0 Kommentare

Neun Einbrüche wurden zwischen Dezember des Vorjahres und Jänner 2025 im Nordburgenland verübt. Verhandelt werden am Landesgericht fünf dieser Fakten. Gesamtschaden: 112.400 Euro.

Auf der Anklagebank sitzt ein 29-jähriger Bauarbeiter aus Ungarn, der zugibt, in Siegendorf und beim ersten Einbruch in Trausdorf beteiligt gewesen zu sein. Nachgewiesene DNA-Spuren kann man schwerlich verleugnen. „Ein Bekannter hat mich gebeten, ihn nach Österreich zu begleiten. Was er vorhatte, habe ich erst vor Ort mitbekommen.“ Unzählige Uhren, Schmuckstücke, Bargeld wurden von den beiden in Rucksäcke gepackt und daheim verkauft. „Aber mit den anderen Sachen habe ich nichts zu tun.“

„Es müssen andere Leute gewesen sein“
Mag es Zufall sein, aber nur 450 Meter vom zweiten Tatort entfernt, stiegen Räuber am selben Abend in Trausdorf in eine Wohnung ein – für den Schöffensenat eine ausschlaggebende zeitliche Nähe. Sichergestellt wurden dort Schuhabdrücke, die sich mit zwei folgenden Einbrüchen in Breitenbrunn deckten. Bloß: Die Schuhnummer war nicht eruierbar. „Wir sind gleich danach heimgefahren. Es müssen andere Leute gewesen sein.“

Wo ist Zoltan?
Der angebliche „Schmieresteher“, ausgestattet mit zwei einschlägigen Vorstrafen, wird zu 30 Monaten unbedingter Haft verurteilt. Der Spruch ist nicht rechtskräftig. Nach dem Mastermind, einem gewissen Zoltan, wird international gefahndet. Der Mann könnte genauso gut Tibor heißen. Oder Bela.

Porträt von Harald Schume
Harald Schume
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
2° / 8°
Symbol bedeckt
Güssing
-1° / 6°
Symbol bedeckt
Mattersburg
-0° / 8°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
1° / 6°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
-1° / 7°
Symbol bedeckt

krone.tv

Aufnahmen aus einem Polizeihubschrauber zeigen den Ort der nassen Festnahme.
In Whirlpool versteckt
England: Nasse Autodiebe aus dem Verkehr gezogen
Der Gründungskongress der neuen Parteijugend wurde von Protesten begleitet. Prominent auf ...
Erinnerte an Hitler
Kandidat „hat in der AfD nichts verloren“
Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
251.254 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
143.832 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
142.300 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Burgenland
Vorfall in Pinkafeld
Kind warf Böller auf Krampus: Mann schwer verletzt
Suche nach Massengrab
„Jede archäologische Grabung führt zu Ergebnissen“
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Profilerin deckt auf
Österreich: Das Land der getöteten Töchter
Fake-Anbieter im Netz
AK warnt: Augen auf beim Online-Vignetten-Kauf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf