DNA-Spuren lügen nicht: Haft für Serieneinbrecher

Auf der Anklagebank sitzt ein 29-jähriger Bauarbeiter aus Ungarn, der zugibt, in Siegendorf und beim ersten Einbruch in Trausdorf beteiligt gewesen zu sein. Nachgewiesene DNA-Spuren kann man schwerlich verleugnen. „Ein Bekannter hat mich gebeten, ihn nach Österreich zu begleiten. Was er vorhatte, habe ich erst vor Ort mitbekommen.“ Unzählige Uhren, Schmuckstücke, Bargeld wurden von den beiden in Rucksäcke gepackt und daheim verkauft. „Aber mit den anderen Sachen habe ich nichts zu tun.“