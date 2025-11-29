Der nächste coole Skoda mit historischem Vorbild

Alles leider nur Bits und Bytes, es ist ein weiteres virtuelles Konzeptfahrzeug von Skodas „Icon“-Serie, von der die Tschechen dieses Jahr bereits sieben weitere Entwürfe vorgestellt haben. Die von Designer Martin Paclt entwickelte viertürige Studie zitiert das in den 70er-Jahren erfolgreiche Modell 100, ohne allerdings in Nostalgie zu schwelgen. Zugegeben - man braucht mehr als nur ein bisschen Phantasie, um das Vorbild herauszuahnen.