Anfrage aus der Steiermark kostete Vikings Titel

Aus Ligakreisen ist zu hören, dass der falsche Status des Deutschen allgemein bekannt war, aber „freundlich ignoriert“ worden ist. Rückwirkend werden alle Spiele der Wikinger, in denen Riedinger eingesetzt wurde, mit 0:35 gewertet. Die Austrian Bowl, die die AFC Vikings gegen den Wiener Erzrivalen Danube Dragons mit 27:17 gewonnen hatten, gilt als nicht ausgetragen, der Staatsmeistertitel geht rückwirkend an die Drachen.