Adventzauber, Vollmond und magische Begegnungen

Draußen funkeln die Adventlichter, drinnen duftet es nach Plätzchen und auch astrologisch steht die Woche ganz im Zeichen von frischem Wind, Begegnungen und kleinen Wundern. Von neuen Ideen über Kommunikationsfeuerwerke bis hin zu leidenschaftlicher Liebe: Diese Woche lädt dazu ein, die Routine zu sprengen und das Leben bewusst zu genießen. Astrologin Astrid Hogl-Kräuter erklärt im Studio-Talk mit Stefana Madjarov wie magisch die kommende Woche wird.