Deutscher bohrte Metallkugel an – verbrannte sich

Der Mann hatte die Kugel am Samstagabend an einem Strand auf Amrum gefunden und nach Hause mitgenommen, wie die Polizei Flensburg am Montag mitteilte. Er wurde lebensgefährlich verletzt und von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hamburg geflogen.



Hier sehen Sie ein Posting von der Polizei zu dem Vorfall: