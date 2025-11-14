Vorteilswelt
Neuer Tiefpunkt

Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“

Ausland
14.11.2025 12:44
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste Mensch der Welt.(Bild: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI)

Tech-Milliardär Elon Musk ist ein großer Italien-Fan. Sorgen bereitet dem 14-fachen Vater der starke demografische Rückgang in dem Land.

Es ist ein neuer historischer Tiefpunkt: 1,18 Kinder seien 2024 auf jede Frau im gebärfähigen Alter gekommen, vermeldet die italienische Statistikbehörde Istat. Damit wurde der bisher niedrigste Wert von 1,19 aus dem Jahr 1995 unterschritten. Europaweit ist das der Minusrekord.

Martialisch postete Musk auf X eine italienische Flagge mit einer Stadt in Brand. „Italien verschwindet“, beklagte sich der 54-jährige Großunternehmer. Schon im April hatte der Tesla-Gründer die Italiener aufgerufen, mehr Kinder zu bekommen.

Klassische Familie verkleinert sich
1995 wurden in Italien 526.000 Kinder geboren, im vergangenen Jahr waren es noch 370.000. Die Statistiker melden 281.000 mehr Todesfälle als Geburten. Die klassische Familie hat sich damit, statistisch gesehen, binnen 20 Jahren von 2,6 auf 2,2 Mitglieder verkleinert.

Zugleich werden die Menschen immer älter: Die Lebenserwartung steigt rasch – 2024 lag sie bei durchschnittlich 83,4 Jahren, fünf Monaten mehr als im Vorjahr. Insgesamt leben in Italien heute weniger als 59 Millionen Menschen. Bis 2060 könnte ihre Zahl auf 37 Millionen zurückgehen.

