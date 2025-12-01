FC Augsburg feuert Cheftrainer Sandro Wagner!

Noch nach der Pleite in Hoffenheim hatte Wagner deutliche Worte gefunden: „Sowas wie die erste Halbzeit geht nicht, das können wir nicht akzeptieren. Wenn du als FCA in einer ersten Halbzeit den Sieg nicht so willst wie die TSG, das kann nicht sein.“ Man habe „25 katastrophale Minuten“ gehabt, die das ganze Spiel zerstört hätten: „Nach einem 0:3 ist es schwer, gegen ein Team in dieser Form zurückzukommen.“