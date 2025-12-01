FC Augsburg feuert Cheftrainer Sandro Wagner!

Der FC Augsburg zieht die Reißleine: Nach nur 14 Bundesliga-Spielen feuert der Verein Cheftrainer Sandro Wagner.
Wagner, der den FCA erst im Sommer übernommen hatte, gewann lediglich vier seiner 14 Partien. Das 0:3 am Wochenende bei der TSG Hoffenheim war der nächste Rückschlag und offenbar einer zu viel. Nach zwölf Spieltagen steht Augsburg nur auf Rang 14.
Die Kritik am ehemaligen DFB-Co-Trainer war bereits in den vergangenen Wochen lauter geworden. Fehlende Ergebnisse, fragwürdige Auftritte und schwankende Leistungen hatten die Diskussionen befeuert.
Baum übernimmt bis Jahresende
Ex-Coach Manuel Baum übernimmt die Mannschaft bis zum Jahresende. Baum war bereits von 2016 bis 2019 Cheftrainer des FCA und kehrte 2025 als „Leiter Entwicklung & Fußballinnovation“ in den Klub zurück.
Am Samstag (15.30 Uhr) wartet mit Bayer Leverkusen gleich eine Mammutaufgabe.
Noch nach der Pleite in Hoffenheim hatte Wagner deutliche Worte gefunden: „Sowas wie die erste Halbzeit geht nicht, das können wir nicht akzeptieren. Wenn du als FCA in einer ersten Halbzeit den Sieg nicht so willst wie die TSG, das kann nicht sein.“ Man habe „25 katastrophale Minuten“ gehabt, die das ganze Spiel zerstört hätten: „Nach einem 0:3 ist es schwer, gegen ein Team in dieser Form zurückzukommen.“
