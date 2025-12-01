Neue Spur im Horrorfall: Leiche ohne Kopf entdeckt

Eriträerin (32) ist Mutter eines Säuglings

Einen Tag vor dem Fund der Frauenhände auf der Autobahn A45 bei Olpe wurde der drei Monate alte Säugling der Afrikanerin unverletzt in einem Kinderwagen vor einem Kloster in Kröffelbach in Waldsolms (Hessen) abgestellt. Gegen Abend bemerkte ein Mönch des Klosters das schreiende Baby, das in eine Wolldecke gewickelt war. Offenbar wollte die Person, die das Kind dort zurückließ, es in sicheren Händen wissen. Im Kinderwagen lag ein Zettel mit dem Namen und dem Geburtsdatum des Säuglings. Der Mönch alarmierte sofort Rettungskräfte und die Polizei.