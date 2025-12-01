Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Raumfahrtstudie

ESA zahlt 23.000 Euro für 100 Tage Isolation

Wissenschaft
01.12.2025 16:24
(Bild: APA/AFP)

Für eine Raumfahrtstudie werden sechs Probanden gesucht, die 100 Tage lang abgeschottet in einem Kölner Labor leben sollen. Initiator ist die europäische Raumfahrtagentur ESA, durchgeführt wird die Analyse im Frühjahr 2026 vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Parallel sucht das DLR auch Teilnehmer für eine 60-tägige Bettruhe-Studie zur Schwerkraft-Simulation, wie es in einer Mitteilung hieß. Die Teilnahme an der Isolationsstudie wird mit 23.000 Euro vergütet.

0 Kommentare

Bewerben können sich Menschen zwischen 25 und 55 Jahren. Vorausgesetzt werden neben körperlicher Fitness ein Hochschulabschluss und sehr gute Englischkenntnisse. Bewerbungen sind bis 12. Dezember über die Webseite dlr-probandensuche.de möglich.

Leben wie auf einer Marsmission
Während der 100 Tage sollen die sechs Teilnehmenden in einer simulierten Raumstation mit festen Tagesabläufen leben: Sie arbeiten gemeinsam an Aufgaben, treiben Sport und kümmern sich um die Station, wie es hieß. Die Ergebnisse sollen dabei helfen, Astronauten auf Langzeitmissionen vorzubereiten. „Zukünftige Raumfahrtmissionen werden weit entfernte Ziele wie den Mond oder Mars im Blick haben“, meinte Studienleiterin Amelie Therre. Dafür müssten die Auswirkungen extremer Bedingungen auf Gesundheit, Verhalten und Leistungsfähigkeit erforscht werden.

Lesen Sie auch:
Die Trägerrakete Ariane 6 (Bild) ist noch nicht wiederverwendbar, künftig will die ESA aber auf ...
„Sind auf gutem Weg“
ESA will wiederverwendbare Raketen einsetzen
10.10.2025
Krone Plus Logo
50 Jahre ESA
Europas Raumfahrt: Rot-weiß-rote Spuren im Kosmos
30.05.2025

Schwerkraft-Simulation durch Bettruhe
Bei der Bettruhe-Studie wiederum geht es darum, zu untersuchen, wie körperlichen Beeinträchtigungen, die durch Schwerelosigkeit entstehen, entgegengewirkt werden kann. Dabei arbeiten die Forscher mit Betten, die zum Kopf hin um sechs Grad nach unten geneigt sind. Dadurch verschieben sich Körperflüssigkeiten wie im All in Richtung Kopf.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Fund in Äthiopien
3,4 Mio. Jahre alt: Neuer Menschenvorfahr entdeckt
So präsentiert sich das Spektakel von der internationalen Raumstation aus.
Flackern über Amerika
US-Astronautin filmt Polarlichter aus dem Weltraum
Objekt 3I/ATLAS
„Alien-Technologie“ oder Komet? Die NASA klärt auf
800 Meter pro Tag!
Antarktis-Gletscher verliert Eis in Rekordtempo
Polyurethan (PU) ist ein weicher Kunststoff, der unter anderem in Schuhsohlen und Matratzen zum ...
Krone Plus Logo
Zersetzt Schuhsohlen
Wie KI neue Waffe gegen Kunststoffmüll entdeckte
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
251.254 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
143.832 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
142.300 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Wissenschaft
Raumfahrtstudie
ESA zahlt 23.000 Euro für 100 Tage Isolation
Hutmacher im Export
„In Japan wurde ich gestürmt wie ein Rockstar“
Krone Plus Logo
Moderne Kriegsführung
Kommen nach den Drohnen bald die Super-Soldaten?
Experten warnen
Pandemie-Gefahr: „Vielleicht schlimmer als Corona“
Kaiser-Reichskrone
Fünf Geheimnisse um Österreichs größten Schatz
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf