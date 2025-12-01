ESA zahlt 23.000 Euro für 100 Tage Isolation

Leben wie auf einer Marsmission

Während der 100 Tage sollen die sechs Teilnehmenden in einer simulierten Raumstation mit festen Tagesabläufen leben: Sie arbeiten gemeinsam an Aufgaben, treiben Sport und kümmern sich um die Station, wie es hieß. Die Ergebnisse sollen dabei helfen, Astronauten auf Langzeitmissionen vorzubereiten. „Zukünftige Raumfahrtmissionen werden weit entfernte Ziele wie den Mond oder Mars im Blick haben“, meinte Studienleiterin Amelie Therre. Dafür müssten die Auswirkungen extremer Bedingungen auf Gesundheit, Verhalten und Leistungsfähigkeit erforscht werden.