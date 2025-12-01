Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fake-Anbieter im Netz

AK warnt: Augen auf beim Online-Vignetten-Kauf

Burgenland
01.12.2025 06:00
(Bild: Krone KREATIV/Asfinag, Patrick Huber)

Auf Kleinigkeiten muss achten, wer eine digitale Vignette online kauft. Nicht nur alle Daten müssen stimmen, auch wo man kauft, ist nicht egal. 

0 Kommentare

Die Jahresvignette für 2026 kann ab dem 1. Dezember gekauft werden. Dabei sollten Autofahrer rechtzeitig und nicht naiv vorgehen. Die digitale Vignette hat einige Vorteile: Kein Aufkleben der neuen oder Abkratzen der alten Vignette, kein Aufwand bei Scheibenbruch, und sie umfasst bis zu 3 Fahrzeuge auf Wechselkennzeichen. Außerdem entstehen durch die Bindung an das Kennzeichen bei einem Fahrzeugwechsel keine Probleme.

Die Gültigkeit im Auge behalten
Was bei ihrem Kauf aber beachtet werden muss: Da Käufer auch hier ein 14-tägiges Rücktrittsrecht haben, ist die Vignette erst ab dem 18. Tag nach dem Online-Kauf gültig. Konsumentenschutz-Experte Christian Koisser von der Arbeiterkammer warnt in diesem Zusammenhang: „Im Internet tummeln sich jedoch viele nicht autorisierte Vignetten-Anbieter, die hohe Preisaufschläge verlangen. Wer einem Fake-Shop auf den Leim geht, steht am Ende ohne Geld und Vignette da und schlimmstenfalls werden die abgegriffenen Daten für weiteren Betrug genutzt.“ Es wäre daher sicherer, die digitale Vignette direkt bei der Asfinag zu kaufen.

Online am besten bei Asfinag kaufen
Wer die digitale Vignette direkt auf der Website der Asfinag erwirbt, muss die Kennzeichen-Nummer eingeben, eine E-Mail-Adresse bekannt geben und eine Zahlungsart auswählen. Dabei ist zu beachten, dass sich bei der Kennzeichen-Nummer keine Fehler einschleichen. Im Falle einer Kontrolle kann dann nämlich keine gültige Vignette zugeordnet werden und es fällt die  Ersatzmaut von 120 Euro an. Koisser rät: „Mit einer Gültigkeitsabfrage auf der Website der ASFINAG können Sie die Bestätigung einholen, dass für Ihr Kennzeichen eine Vignette vorhanden ist, und auch für welchen Zeitraum“.

Alter Aufkleber bis Ende Jänner gültig
Die Jahresvignette 2026 kostet 106,80 Euro und muss spätestens ab dem 1. Februar 2026 aktiv sein. Die Vignette für 2025 behält nämlich bis 31. Jänner 2026 ihre Gültigkeit. Kommendes Jahr gibt es zum letzten Mal auch eine Klebevignette. Sie ist rot und muss gut sichtbar links oben oder im Bereich des Rückspiegels auf die Windschutzscheibe aufgeklebt werden. Die Klebevignette hat den Vorteil, dass bei der Änderung des Kennzeichens – etwa durch einen Wohnsitzwechsel – kein Problem entsteht. Wer die Vignette nicht jetzt gleich kauft und nächstes Jahr spät dran ist, der sollte sie gleich in einem Öamtc-Stützpunkt oder in einem Prüfzentrum des Arbö kaufen. Dort erhalten Fahrzeughalter eine sofort gültige, digitale Vignette.

Porträt von Bettina Mader
Bettina Mader
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
2° / 8°
Symbol stark bewölkt
Güssing
-1° / 4°
Symbol bedeckt
Mattersburg
0° / 7°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
1° / 7°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
-1° / 6°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
247.445 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
124.376 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Fußball International
Marko Arnautovic, der stolze Familienvater
123.797 mal gelesen
Marko Arnautovic, links im Dress von Roter Stern Belgrad, rechts mit Frau und Kindern
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Burgenland
Nach Mißerfolg 2024
Rückkehr des Mattersburger Weihnachtsmarktes
Treffpunkt St.Georgen
Kommunikationszentrum wird demnächst eröffnet
Ursache noch ungeklärt
Autofahrer krachte frontal gegen Marienstatue
Magisches Erlebnis
Das Winterwunder sorgt wieder für leuchtende Augen
Nahtloser Übergang
Umzug fixiert: Neues Quartier für Sozialbetrieb
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf