AK warnt: Augen auf beim Online-Vignetten-Kauf

Die Gültigkeit im Auge behalten

Was bei ihrem Kauf aber beachtet werden muss: Da Käufer auch hier ein 14-tägiges Rücktrittsrecht haben, ist die Vignette erst ab dem 18. Tag nach dem Online-Kauf gültig. Konsumentenschutz-Experte Christian Koisser von der Arbeiterkammer warnt in diesem Zusammenhang: „Im Internet tummeln sich jedoch viele nicht autorisierte Vignetten-Anbieter, die hohe Preisaufschläge verlangen. Wer einem Fake-Shop auf den Leim geht, steht am Ende ohne Geld und Vignette da und schlimmstenfalls werden die abgegriffenen Daten für weiteren Betrug genutzt.“ Es wäre daher sicherer, die digitale Vignette direkt bei der Asfinag zu kaufen.

Online am besten bei Asfinag kaufen

Wer die digitale Vignette direkt auf der Website der Asfinag erwirbt, muss die Kennzeichen-Nummer eingeben, eine E-Mail-Adresse bekannt geben und eine Zahlungsart auswählen. Dabei ist zu beachten, dass sich bei der Kennzeichen-Nummer keine Fehler einschleichen. Im Falle einer Kontrolle kann dann nämlich keine gültige Vignette zugeordnet werden und es fällt die Ersatzmaut von 120 Euro an. Koisser rät: „Mit einer Gültigkeitsabfrage auf der Website der ASFINAG können Sie die Bestätigung einholen, dass für Ihr Kennzeichen eine Vignette vorhanden ist, und auch für welchen Zeitraum“.

Alter Aufkleber bis Ende Jänner gültig

Die Jahresvignette 2026 kostet 106,80 Euro und muss spätestens ab dem 1. Februar 2026 aktiv sein. Die Vignette für 2025 behält nämlich bis 31. Jänner 2026 ihre Gültigkeit. Kommendes Jahr gibt es zum letzten Mal auch eine Klebevignette. Sie ist rot und muss gut sichtbar links oben oder im Bereich des Rückspiegels auf die Windschutzscheibe aufgeklebt werden. Die Klebevignette hat den Vorteil, dass bei der Änderung des Kennzeichens – etwa durch einen Wohnsitzwechsel – kein Problem entsteht. Wer die Vignette nicht jetzt gleich kauft und nächstes Jahr spät dran ist, der sollte sie gleich in einem Öamtc-Stützpunkt oder in einem Prüfzentrum des Arbö kaufen. Dort erhalten Fahrzeughalter eine sofort gültige, digitale Vignette.