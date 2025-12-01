Vorteilswelt
„Niederträchtig“

Rivale mit Sexvideo erpresst: Haft für Stadtchef

Außenpolitik
01.12.2025 16:25
Frankreichs Partei Les Républicains hatte Bürgermeister Gaël Perdriau bereits ausgeschlossen.
Frankreichs Partei Les Républicains hatte Bürgermeister Gaël Perdriau bereits ausgeschlossen.

Ein Bürgermeister in Frankreich filmte seinen Stellvertreter in Begleitung eines männlichen Prostituierten. Doch die Aktion lief nicht so, wie sich der Politiker das vorgestellt hatte ...

Ein Gericht in Frankreich verurteilte den Bürgermeister der Großstadt Saint-Étienne, Gaël Perdriau, wegen der Erpressung seines politischen Rivalen zu fünf Jahren Haft.

Kamera in Hotel versteckt
Das Gericht hielt es für erwiesen, dass der 53-jährige konservative Politiker seinen ersten Stellvertreter Gilles Artigues mit versteckter Kamera in Begleitung eines männlichen Prostituierten in einem Pariser Hotel filmen ließ, um ihn politisch kaltzustellen, wie die Zeitung „Le Figaro“ berichtete.

Dem Beigeordneten soll absichtlich eine Falle gestellt worden sein. Ein Jahr der Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Der Bürgermeister hatte vor Gericht bis zuletzt seine Unschuld beteuert und kündigte an, in Berufung zu gehen. Sein Rathausamt muss er nach dem Urteil aber unverzüglich räumen.

Gilles Artigues, ehemaliger Abgeordneter und lange Zeit der Stellvertreter von Bürgermeister ...
Gilles Artigues, ehemaliger Abgeordneter und lange Zeit der Stellvertreter von Bürgermeister Perdriau, wurde Opfer einer sexuellen Falle.

Drei weitere Beteiligte verurteilt
In ihrer Urteilsbegründung sprach die Vorsitzende Richterin Brigitte Verney von der „extremen Schwere der begangenen Taten“. Drei weitere Beteiligte an der Erpressung, die etliche Jahre andauerte, wurden ebenfalls zu Haftstrafen verurteilt.

Die konservative Partei Les Républicains, deren Vize-Vorsitzender Perdriau zwischenzeitlich war, hatte den Bürgermeister bereits wegen „niederträchtiger Methoden“ gegen einen politischen Rivalen ausgeschlossen.

Folgen Sie uns auf