Sweeney: So hot war der „Shrek“-Drache noch nie!

So sexy haben Sie den Drachen aus „Shrek“ noch nie gesehen! Sydney Sweeney schlüpfte nämlich für ihr „Friendsgiving“ – ein Thanksgiving mit Freunden – in ein rotes Kostüm, das bei ihren Fans keine Wünsche offen ließ.
Auf Instagram teilte die Hollywood-Beauty jetzt einen Rückblick auf ihr ganz offensichtlich ziemlich lustiges „Friendsgiving“, das sie mit ihren Freunden in der letzten Woche gefeiert hatte. Da sieht man Sweeney mit ihrer „Gang“ etwa beim Feiern im Club, vorm bunt beleuchteten Disney-Schloss oder bei der Party im Strandlokal.
Kesses Kostüm und heiße Kurven
Den Fans dürfte aber vor allem eins gefallen haben: das Kostüm, in das die Schauspielerin für die Themenparty mit ihren Freunden geschlüpft war. Das fiel nämlich außergewöhnlich sexy aus.
Hier können Sie sich durch die bunte Bildergalerie von Sydney Sweeneys „Friendsgiving“ klicken:
Gefeiert wurde nämlich zum Thema „Shrek“ – und Sweeney hatte sich für eine hotte Version des roten Drachen Elizabeth den „Shrek“-Streifen entschieden.
In einem roten Body mit XXL-Dekolleté, roten Drachen-Kniestrümpfen, die wiederum in schwarzen High Heels steckten, und mit ebenfalls roten Drachen-Hörnern am Kopf und -Flügeln auf dem Rücken machte die 28-Jährige einfach eine Wahnsinns-Figur!
Freund unterm Esel-Kostüm?
Und nicht nur das: Sweeney hatte bei der Feier auch ganz offensichtlich eine Mordshetz! So kuschelte sich an einen Shrek-Aufsteller und flirtete mit dem Esel. Ob sich unter dem Kostüm ihr Freund, Musik-Manager Scooter Braun, versteckte, das verriet die Schauspielerin allerdings nicht.
Mit Braun ist Sweeney, die im Frühjahr ihre Verlobung mit Jonathan Davino löste, nämlich seit einigen Monaten liiert. Die beiden lernten sich im Juli auf der Mega-Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez Bezos in Venedig kennen.
