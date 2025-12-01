Zoff mit Mercedes: Red Bull entschuldigt sich!

„Wie kann man so hirnlos sein, so etwas zu sagen“, meinte der Wiener, nachdem Antonelli in Doha hinter Norris Fünfter geworden war. „Wir kämpfen um Platz zwei in der Konstrukteurs-WM und Kimi hatte im Rennen noch die Möglichkeit auf Rang drei“, fügte Wolff an. Vor dem Saison-Finale am Sonntag in Abu Dhabi hat Mercedes in der Team-Wertung als Zweiter 33 Punkte Vorsprung auf Red Bull, 43 Zähler kann ein Rennstall in den Emiraten maximal noch holen. „Warum sollten wir dann so etwas tun, und damit die Fahrer-WM beeinflussen?“