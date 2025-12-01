Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Hirnlos“-Sager

Zoff mit Mercedes: Red Bull entschuldigt sich!

Formel 1
01.12.2025 15:19
Nach dem Rennen in Katar beschuldigte Helmut Marko (re.) Mercedes (mit Teamchef Toto Wolff). Am ...
Nach dem Rennen in Katar beschuldigte Helmut Marko (re.) Mercedes (mit Teamchef Toto Wolff). Am Tag darauf entschuldigte er sich.(Bild: Krone KREATIV/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Rudy Carezzevoli, APA/AFP/Gabriel BOUYS, x.com/redbullracing)

Der Titelkampf in der Formel-1-WM hat am Sonntag nach dem von Red-Bull-Star Max Verstappen gewonnenen Grand Prix von Katar an einer Nebenfront kräftig Staub aufgewirbelt. WM-Leader Lando Norris im McLaren gelang Schadensbegrenzung für das WM-Finale durch ein spätes Überholen von Mercedes-Pilot Kimi Antonelli, was Red-Bull-Berater Helmut Marko erzürnte. Der Steirer meinte, dass Norris „vorbeigewunken“ worden sei. Mercedes-Teamchef Toto Wolff reagierte erbost. Und Red Bull entschuldigte sich einen Tag später.

0 Kommentare

  „Wie kann man so hirnlos sein, so etwas zu sagen“, meinte der Wiener, nachdem Antonelli in Doha hinter Norris Fünfter geworden war. „Wir kämpfen um Platz zwei in der Konstrukteurs-WM und Kimi hatte im Rennen noch die Möglichkeit auf Rang drei“, fügte Wolff an. Vor dem Saison-Finale am Sonntag in Abu Dhabi hat Mercedes in der Team-Wertung als Zweiter 33 Punkte Vorsprung auf Red Bull, 43 Zähler kann ein Rennstall in den Emiraten maximal noch holen. „Warum sollten wir dann so etwas tun, und damit die Fahrer-WM beeinflussen?“

Morddrohungen gegen Antonelli über Social Media
Antonelli erklärte, dass er in Verfolgung des letztlich drittplatzierten spanischen Williams-Piloten Carlos Sainz unter dem Druck von Norris einen Fahrfehler gemacht und fast einen Unfall gebaut habe, der Brite so überholen konnte. Da war der Italiener auf Social Media aber schon längst Angriffen gegen sich ausgesetzt. Vermutlich auch das brachte Red Bull am Montag schließlich zum Einlenken. Markos Kommentare seien inkorrekt gewesen. „Die Bilder zeigen, dass Kimi kurz die Kontrolle über sein Auto verloren hat. Wir bedauern, dass er online angegriffen wurde“, hieß es.

  Einem Bericht des Portals racingnews365.com zufolge will Mercedes die Angelegenheit jedenfalls dem Internationalen Automobilverband im Rahmen der FIA-Kampagne „Vereint gegen Online-Missbrauch“ übergeben. Dem Team zufolge wurden mehr als 1.100 schwerwiegende oder verdächtige Kommentare von den Community-Management-Tools des Rennstalls in Antonellis Social-Media-Konten markiert. Auch Morddrohungen seien unter den Kommentaren gewesen. Das Instagram-Profilbild des 19-jährigen Antonellis blieb am Montag zunächst schwarz.

Lesen Sie auch:
Toto Wolff (links) rechnete nach dem Rennen in Katar mit Helmut Marko ab.
War Mercedes unfair?
Wolff geht auf Marko los: „Wie hirnlos ...“
01.12.2025
„Sage nichts, aber …“
Kryptische Worte: Weiß Red-Bull-Rookie schon mehr?
30.11.2025

Marko entschuldigt sich
Schließlich ruderte tags darauf auch Marko zurück: „Es tut mir leid, dass Antonelli so viel Ärger im Netz bekommen hat. Um das noch mal klarzustellen: Er hat Norris nicht mit Absicht vorbeigelassen“, wurde der 82-Jährige vom Portal f1-insider.com zitiert. Norris geht nun eben mit zwölf Punkten Vorsprung auf den niederländischen Titelverteidiger Verstappen in das letzte Saisonrennen. Sein australischer McLaren-Teamkollege Oscar Piastri liegt 16 Zähler zurück. Für den Sieg gibt es 25 Punkte.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Lando NorrisHelmut MarkoToto WolffCarlos Sainz
KatarDohaAbu Dhabi
Mercedes-BenzFormel 1
Red Bull
WM-Finale
Titelkampf
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
250.791 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
142.604 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
140.445 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf