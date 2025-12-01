„Einzelne forderten zu viel Impfstoff an“

Am Wochenende hatte die Ärztekammer kritisiert, dass das Gratis-Impfprogramm für Erwachsene zum Stillstand gekommen sei. Man wisse, dass „teilweise noch ein offener Impfstoffbedarf besteht. Gleichzeitig sehen wir beispielsweise, es wurden 1,4 Millionen Influenza-Impfstoffe ausgeliefert, im E-Impfpass sind 810.000 Impfstoffe dokumentiert. Es wurden 17.000 Gürtelrose-Impfungen ausgeliefert, davon ist gerade mal ein Viertel im E-Impfpass dokumentiert“, sagte Paulke-Korinek. Bei Pneumokokken sei die Lage ähnlich.