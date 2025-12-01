„Bergfexe“ mit Sneakern aus Hochgebirge gerettet

Dieser Einsatz dürfte bei der Bergrettung mal wieder für Kopfschütteln gesorgt haben. Am Samstagmittag ging bei der Bergwacht ein Notruf wegen fünf jungen Erwachsenen ein, die sich mit Halbschuhen (!) bis an den Fuß der Nordwand der Sass Rigais begaben und dort weder vor noch zurückkonnten – sie steckten fest. Die Gruppe geriet zunehmend in Panik und setzte einen Notruf bei der italienischen Bergwacht Villnöß ab, wie das Schweizer Medium „Blick.ch“ berichtete.