Die Mängelzwerge und Fehlerriesen beim TÜV-Report

Beim Blick auf die Langstrecke fallen vor allem Mercedes-Modelle positiv auf. A-Klasse, B-Klasse sowie GLE und ML haben nach zehn bis elf Jahren um die 14 Prozent Mängel und die SUVs sind da schon durchschnittlich 170.000 Kilometer unterwegs. Aber man muss nicht Benz fahren, um mit seinem Auto lange glücklich zu sein: Auch Opel Corsa, Toyota Aygo und Fiat Panda begleiten die Insassen sicher bis ins hohe Alter: Der aktuell kleinste Fiat hat nach zehn, elf Jahren beinahe 90.000 Kilometer auf dem Buckel. Das sind alles robuste Autos. Nur eines bieten sie nicht: ausreichend Platz für eine Familie. VW Touareg, Ford C-Max oder auch Seat Alhambra sind für Platzsuchende oben auf den Listen zu finden.