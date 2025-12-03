Wieso Putins Armee sich über Schlechtwetter freut

Vierter Kriegswinter in der Ukraine: Für Kiews Truppen, die im Osten die Front gegen einen übermächtigen Angreifer halten müssen, ist die Lage angespannter denn je. Während Russen und US-Amerikaner über die Köpfe der Ukrainer hinweg über die Zukunft des Landes verhandeln, greift Putins Armee mit unverminderter Intensität an. Und das schlechte Wetter verschafft ihr dabei einen taktischen Vorteil.
Dieser Kriegswinter wird für die ukrainische Bevölkerung wie die drei davor: finster und kalt. Bereits seit Monaten greift Russland gezielt die ukrainische Energieinfrastruktur an. Mit Drohnen, Raketen und Gleitbomben soll der Winter für Zivilisten unerträglich gemacht und so der Druck auf die Regierung Selenskyjs erhöht werden. Doch die dunkle Jahreszeit wird nicht nur für die Bevölkerung zur Belastungsprobe, sondern stellt auch die Verteidiger an der Front auf eine harte Probe. Russlands Belagerungstruppen im Osten der Ukraine haben nämlich gelernt, das schlechte Wetter zu ihrem Vorteil zu nutzen. Krone+ zeigt Ihnen ihre Strategie.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.