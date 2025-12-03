Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Taktischer Vorteil

Wieso Putins Armee sich über Schlechtwetter freut

Digital
03.12.2025 13:58
Zerbombte Häuser in der Ukraine, darüber liegt Nebel – Putins Soldaten schätzen diese häufiger ...
Zerbombte Häuser in der Ukraine, darüber liegt Nebel – Putins Soldaten schätzen diese häufiger werdende Wetterlage.(Bild: AFP/OLEG PETRASIUK)

Vierter Kriegswinter in der Ukraine: Für Kiews Truppen, die im Osten die Front gegen einen übermächtigen Angreifer halten müssen, ist die Lage angespannter denn je. Während Russen und US-Amerikaner über die Köpfe der Ukrainer hinweg über die Zukunft des Landes verhandeln, greift Putins Armee mit unverminderter Intensität an. Und das schlechte Wetter verschafft ihr dabei einen taktischen Vorteil.

0 Kommentare

Dieser Kriegswinter wird für die ukrainische Bevölkerung wie die drei davor: finster und kalt. Bereits seit Monaten greift Russland gezielt die ukrainische Energieinfrastruktur an. Mit Drohnen, Raketen und Gleitbomben soll der Winter für Zivilisten unerträglich gemacht und so der Druck auf die Regierung Selenskyjs erhöht werden. Doch die dunkle Jahreszeit wird nicht nur für die Bevölkerung zur Belastungsprobe, sondern stellt auch die Verteidiger an der Front auf eine harte Probe. Russlands Belagerungstruppen im Osten der Ukraine haben nämlich gelernt, das schlechte Wetter zu ihrem Vorteil zu nutzen. Krone+ zeigt Ihnen ihre Strategie.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Dominik Erlinger
Dominik Erlinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Aus einem 12,9-Millimeter-Handy mit 6,5 Zoll Diagonale wird beim Galaxy Z Trifold ein rund vier ...
Handy wird Tablet
Samsung zeigt doppelt faltbares Galaxy Z Trifold
Ganz oben steht der bayerische Sänger Oimara mit dem Video zum Hit „Wackelkontakt“.
Österreich-Zahlen 2025
Das sind die beliebtesten YouTube-Clips des Jahres
Hardware für Retro-Gamer gibt es nicht nur von den großen bekannten Gaming-Riesen, sondern auch ...
Krone Plus Logo
Erstaunliche Vielfalt
Retro-Games auf Reisen: Das ist die beste Hardware
Quantic-Dream-Neuheit
„Spellcasters Chronicles“: Betatest steht bevor
Krone Plus Logo
Google geht mit Tricks
Pura 80 Ultra: Das kann Huaweis neues Fotohandy
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
306.138 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
155.946 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
151.907 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1099 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
795 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
637 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Digital
Millionen warten schon
Spotify Wrapped: Diese Hürde müssen User nehmen
Krone Plus Logo
Taktischer Vorteil
Wieso Putins Armee sich über Schlechtwetter freut
Ab 5,99 Euro im Monat
HBO Max startet am 13. Jänner in Österreich
Praxistest zeigt:
Kabelloses Laden funktioniert auch bei E-Autos
Künftig erst ab 16
Australien: YouTube fügt sich Social-Media-Verbot

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf