„Frage nach den Stärken beantwortet sich selbst“

Die Grazer Eishockey-Cracks empfangen am Mittwoch jene aus Wien. Mit Sam Antonitsch kommt ein alter Bekannter zurück in die Steiermark – drei Jahre lang absolvierte der 29-Jährige 142 Spiele für die 99ers. Für den Stürmer wird die steirische Landeshauptstadt aus mehreren Gründen immer ein spezieller Ort bleiben.
„Graz wird für mich immer besonders sein. In der Steiermark habe ich drei Jahre verbracht, einige Freunde leben dort und kommen auch zuschauen“, schwärmt Sam Antonitsch, der vor der Eishockey-Saison von den 99ers zu den Vienna Capitals gewechselt ist. „Außerdem ist mein Sohn dort auf die Welt gekommen. Ich freue mich richtig auf dieses Spiel.“
