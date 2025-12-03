„Frage nach den Stärken beantwortet sich selbst“

„Graz wird für mich immer besonders sein. In der Steiermark habe ich drei Jahre verbracht, einige Freunde leben dort und kommen auch zuschauen“, schwärmt Sam Antonitsch, der vor der Eishockey-Saison von den 99ers zu den Vienna Capitals gewechselt ist. „Außerdem ist mein Sohn dort auf die Welt gekommen. Ich freue mich richtig auf dieses Spiel.“