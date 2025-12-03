Will die Bundesliga Red Bull Salzburg pflanzen?

Am Dienstag räumten die Verantwortlichen ein, dass der Unparteiische Christian-Petru Ciochirca den Bullen beim Gastspiel in Altach am vergangenen Sonntag (1:1) einen Foulelfmeter vorenthalten hatte. Wenig später gab sie bekannt, dass der 36-Jährige in dieser Woche schon wieder mit den Salzburgern zu tun bekommt.