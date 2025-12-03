Will die Bundesliga Red Bull Salzburg pflanzen?

Kopfschütteln herrscht bei Vizemeister FC Red Bull Salzburg ob der Schiedsrichterbesetzung für das Bundesliga-Gastspiel diesen Samstag (17 Uhr, live auf Sky und im Krone.at-Liveticker) bei Blau-Weiß Linz.
Am Dienstag räumten die Verantwortlichen ein, dass der Unparteiische Christian-Petru Ciochirca den Bullen beim Gastspiel in Altach am vergangenen Sonntag (1:1) einen Foulelfmeter vorenthalten hatte. Wenig später gab sie bekannt, dass der 36-Jährige in dieser Woche schon wieder mit den Salzburgern zu tun bekommt.
Zwar tritt er bei der Auswärtspartie in der Stahlstadt „nur“ als Assistent von Videoschiedsrichter Alexander Harkam in Erscheinung, doch muss die Frage erlaubt sein: Wollen die Verantwortlichen die Bullen pflanzen?
Die Außendarstellung ist verheerend, von Fingerspitzengefühl fehlt hier jede Spur. Zumal es Alternativen in Form von anderen Spielen gegeben hätte, bei denen man den Steirer hätte einsetzen können. Bei allem nachvollziehbaren Ärger der Salzburger steht eines außer Zweifel:
Nach vier sieglosen Pflichtpartien in Serie sind die Mannen von Cheftrainer Thomas Letsch bei Blau-Weiß zum Siegen verdammt.
Positive Personalnachrichten gibt es von Stefan Lainer. Der 33-jährige Seekirchener konnte Mittwochvormittag wieder mit der Mannschaft trainieren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.