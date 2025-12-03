Vorteilswelt
Kolumne

Will die Bundesliga Red Bull Salzburg pflanzen?

Salzburg
03.12.2025 15:23
Referee Ciochirca (li.) und Bullen-Goalie Schlager.
Referee Ciochirca (li.) und Bullen-Goalie Schlager.(Bild: GEPA)

Kopfschütteln herrscht bei Vizemeister FC Red Bull Salzburg ob der Schiedsrichterbesetzung für das Bundesliga-Gastspiel diesen Samstag (17 Uhr, live auf Sky und im Krone.at-Liveticker) bei Blau-Weiß Linz.

Am Dienstag räumten die Verantwortlichen ein, dass der Unparteiische Christian-Petru Ciochirca den Bullen beim Gastspiel in Altach am vergangenen Sonntag (1:1) einen Foulelfmeter vorenthalten hatte. Wenig später gab sie bekannt, dass der 36-Jährige in dieser Woche schon wieder mit den Salzburgern zu tun bekommt.

Zwar tritt er bei der Auswärtspartie in der Stahlstadt „nur“ als Assistent von Videoschiedsrichter Alexander Harkam in Erscheinung, doch muss die Frage erlaubt sein: Wollen die Verantwortlichen die Bullen pflanzen?

Lesen Sie auch:
Trainer Thomas Letsch (li.) und Geschäftsführer Stephan Reiter.
„Krone“ hat die Zahlen
Salzburg agiert nur noch finanziell wie Topklub
01.12.2025

Die Außendarstellung ist verheerend, von Fingerspitzengefühl fehlt hier jede Spur. Zumal es Alternativen in Form von anderen Spielen gegeben hätte, bei denen man den Steirer hätte einsetzen können. Bei allem nachvollziehbaren Ärger der Salzburger steht eines außer Zweifel:

Nach vier sieglosen Pflichtpartien in Serie sind die Mannen von Cheftrainer Thomas Letsch bei Blau-Weiß zum Siegen verdammt. 

Lesen Sie auch:
Salzburg-Torhüter Alexander Schlager.
Krone Plus Logo
Schlager-Klartext
Darum stolpert Red Bull Salzburg über die Zwerge
02.12.2025

Positive Personalnachrichten gibt es von Stefan Lainer. Der 33-jährige Seekirchener konnte Mittwochvormittag wieder mit der Mannschaft trainieren.

Porträt von Christoph Nister
Christoph Nister
Salzburg
