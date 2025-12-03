Vegane Florentiner: „Philipp bewegt“ ist zu Gast

„Philipp bewegt“ nicht nur die Menschen, er macht auch in der Küche eine gute Figur. Vor allem beim Kosten! Gemeinsam mit Sarah werden schon Ideen für die Keksdose besprochen. Für Philipp gibt es diesmal auch wieder viel zu kosten. Die veganen Florentiner und Kokos-Makronen von Sarah werden bestimmt auch in Philipps Keksdose Einzug halten.
Vegane Florentiner
Zutaten:
25g Orangeat/Aranzini, 50g Mandelblättchen, 25g Mandeln gemahlen, 25g braunen Zucker, 15g vegane Butter, 20ml veganes Schlagobers
Zubereitung:
Kandierte Früchte fein hacken, Mandelblättchen und gemahlenen Mandeln in einer Schüssel vermischen. Butter, Zucker und veganes Obers in einem Topf erhitzen, vom Herd nehmen und die Mandelmischung einrühren. Die Masse Silikonformen füllen (oder auf ein Backblech mit Papier kleine Häufchen setzen) und bei 160°C Umluft ca. 15-20 Min. goldbraun backen.
Vegane Kokos Makronen
Zutaten: 150g Kokosraspeln, 60ml Reissirup, 30g Zartbitterschokolade (vegan), 1 Prise Salz, 1 TL Kokosöl
Zubereitung:
Ofen auf 160°C Umluft vorheizen. Kokosraspeln in einen Cutter geben und fein malen, etwas Kokosöl dazugeben. Reissirup und Salz hinzugeben und zu einer klebrigen Masse vermixen. Mit feuchten Händen kleine Kugeln formen, in kleine Papierförmchen setzen und diese im Ofen ca. 8-10 Min. backen. Abkühlen lassen. Schokolade schmelzen und die Kugeln damit verzieren.