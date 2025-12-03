Vegane Florentiner: „Philipp bewegt“ ist zu Gast

„Philipp bewegt“ nicht nur die Menschen, er macht auch in der Küche eine gute Figur. Vor allem beim Kosten! Gemeinsam mit Sarah werden schon Ideen für die Keksdose besprochen. Für Philipp gibt es diesmal auch wieder viel zu kosten. Die veganen Florentiner und Kokos-Makronen von Sarah werden bestimmt auch in Philipps Keksdose Einzug halten.