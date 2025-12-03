Vorteilswelt
HBO Max startet am 13. Jänner in Österreich

Web
03.12.2025 13:27
Szene aus „House of the Dragon“
Szene aus „House of the Dragon“(Bild: Sky/HBO)

Der Streamingdienst HBO Max von Warner Bros. Discovery startet am 13. Jänner in Österreich. Wie es am Mittwoch in einer Aussendung heißt, liegt der Preis für das werbeunterstützte Basis-Abo bei monatlich 5,99 Euro im ersten Jahr. 

Das werbefreie Standard-Modell kostet 11,99 Euro, wer auf vier statt zwei Geräten gleichzeitig streamen will, 4K Ultra HD mit Dolby Atmos schätzt und mehr Downloads braucht, zahlt 16,99 Euro. Ein eigenes Sport-Paket gibt es zusätzlich für 3 Euro.

Bereits zu einem früheren Zeitpunkt wurde bekannt gegeben, dass Serien wie „House of the Dragon“, „The Last of Us“, „The White Lotus“ oder auch „Euphoria“ im Angebot enthalten sind. In Arbeit ist unter anderem eine „Harry Potter“-Serie, die ab 2027 jedem Buch der Reihe eine Staffel widmen soll.

Derzeit sind viele hochkarätige HBO-Inhalte bei Sky zu sehen. Sie bleiben auch nach Start von HBO Max Teil des Portfolios, damit Sky-Kundinnen und -Kunden angefangene HBO-Serien auch zu Ende schauen können. Neu startende Serien sind dagegen exklusiv bei HBO Max zu sehen.

