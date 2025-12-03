HBO Max startet am 13. Jänner in Österreich

Der Streamingdienst HBO Max von Warner Bros. Discovery startet am 13. Jänner in Österreich. Wie es am Mittwoch in einer Aussendung heißt, liegt der Preis für das werbeunterstützte Basis-Abo bei monatlich 5,99 Euro im ersten Jahr.
Das werbefreie Standard-Modell kostet 11,99 Euro, wer auf vier statt zwei Geräten gleichzeitig streamen will, 4K Ultra HD mit Dolby Atmos schätzt und mehr Downloads braucht, zahlt 16,99 Euro. Ein eigenes Sport-Paket gibt es zusätzlich für 3 Euro.
Bereits zu einem früheren Zeitpunkt wurde bekannt gegeben, dass Serien wie „House of the Dragon“, „The Last of Us“, „The White Lotus“ oder auch „Euphoria“ im Angebot enthalten sind. In Arbeit ist unter anderem eine „Harry Potter“-Serie, die ab 2027 jedem Buch der Reihe eine Staffel widmen soll.
Derzeit sind viele hochkarätige HBO-Inhalte bei Sky zu sehen. Sie bleiben auch nach Start von HBO Max Teil des Portfolios, damit Sky-Kundinnen und -Kunden angefangene HBO-Serien auch zu Ende schauen können. Neu startende Serien sind dagegen exklusiv bei HBO Max zu sehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.