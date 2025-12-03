Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stil-Ikone

Kates magische Looks beim Weihnachtskonzert

Royals
03.12.2025 16:00
Prinzessin Kate begeistert jedes Jahr mit ihrem Outfit beim Weihnachtskonzert.
Prinzessin Kate begeistert jedes Jahr mit ihrem Outfit beim Weihnachtskonzert.(Bild: Chris Jackson / PA)

Das Weihnachtskonzert der Prinzessin von Wales hat sich längst zu einem festen Glamour-Termin im britischen Königshaus entwickelt. Jedes Jahr verwandelt Prinzessin Kate die Westminster Abbey nicht nur in einen Ort voll Wärme und Musik – sie liefert auch einige der schönsten Festtagslooks des royalen Winters. 

0 Kommentare

Diesen Freitag lädt sie erneut zu „Together at Christmas“ ein – mit prominenten Gästen wie Kate Winslet und einer Modeperformance, die Fans weltweit erwarten.

Ihr erstes Weihnachtsliederkonzert im Jahr 2021 widmete Kate all jenen, die die britische Bevölkerung während der Pandemie unterstützt hatten. Und sie setzte ein ebenso warmes wie kraftvolles Mode-Statement:
Ein scharlachroter Catherine-Walker-Mantel („Beau Tie“) mit markanter Schleifendrapierung – ein Look, der sofort Kultstatus erlangte. Passend dazu trug sie eine rote Miu-Miu-Wildlederclutch, gefertigt aus luxuriösem karmesinrotem Leder. Elegant, festlich, ikonisch Kate.

Beim ersten „Together at Christmas“ erschien Prinzessin Kate in festlichem Rot – ein Look, der ...
Beim ersten „Together at Christmas“ erschien Prinzessin Kate in festlichem Rot – ein Look, der sofort ikonisch wurde.(Bild: APA/Yui Mok / POOL / AFP)

Ein Jahr später erschien die Prinzessin in einem monochromen Ensemble in sattem Bordeaux. Der taillierte Midi-Mantel von Eponine London wurde mit perfekt abgestimmten Accessoires kombiniert: einer Aspinal-London-Clutch im Kroko-Look und charmanten Fleecehandschuhen mit Schleife. 

Im zweiten Jahr setzte Kate auf tiefes Bordeaux und machte die Farbe zum eleganten Highlight des ...
Im zweiten Jahr setzte Kate auf tiefes Bordeaux und machte die Farbe zum eleganten Highlight des Abends.(Bild: APA/HENRY NICHOLLS / POOL / AFP)

2023 wählte Kate ein strahlend weißes Outfit.  Der maßgeschneiderte Mantel von Chris Kerr aus der Savile Row stand für zeitlose Eleganz. Dazu kombinierte sie einen weißen Kaschmirpullover von Kitlane, eine hoch geschnittene Hose von Holland Cooper und als Highlight die Strathberry Mosaic Nano Bag in „Vanilla“, ein minimalistisches It-Piece aus butterweichem Kalbsleder.

Prinzessin Kate ganz in Winterweiß – begleitet von Charlotte und George – ein himmlischer ...
Prinzessin Kate ganz in Winterweiß – begleitet von Charlotte und George – ein himmlischer Familienauftritt.(Bild: APA/Chris Jackson / POOL / AFP)

Im letzten Jahr überraschte Kate mit einem leuchtend roten, bodenlangen Peacoat von Sarah Burton für Alexander McQueen. Der Mantel, verziert mit einer schwarzen Samtschleife, wirkte wie ein edles Geschenk, eine perfekte Mischung aus Moderne und Festtagsromantik. Passende Wildleder-Stiefeletten, ein Hauch karierten Stoffes unter dem Mantel und zarte Perl-Ohrringe rundeten den Look ab.

2024 strahlte Kate wieder in Rot, dieses Mal mit einer schwarzen Schleife als auffälligem ...
2024 strahlte Kate wieder in Rot, dieses Mal mit einer schwarzen Schleife als auffälligem Style-Akzent. Was trägt sie wohl 2025?(Bild: APA/HENRY NICHOLLS / AFP)

Ob strahlendes Rot, tiefes Bordeaux oder elegantes Winterweiß: Prinzessin Kate setzt seit Jahren den Ton für festliche Royal Fashion. Ihre Outfits sind nicht nur traumhaft abgestimmt und voller Bedeutung – sie erzählen jedes Jahr aufs Neue die Geschichte eines weihnachtlichen Highlights, das Musik, Stil und Menschlichkeit miteinander verbindet. Was wird sie wohl in diesem Jahr tragen?

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
307.135 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
156.130 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
151.997 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1099 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
795 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
639 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Royals
Stil-Ikone
Kates magische Looks beim Weihnachtskonzert
Steinmeier bei Royals
Prinzessin Kate begeistert in ganz besonderem Look
Kritik an Meghans Show
„So freudlos wie Kohle im Weihnachtsstrumpf“
Nach aufwühlendem Jahr
Kate sorgt mit berührender Botschaft für Gänsehaut
Kein Geld für Ex-Prinz
Andrew erhält wohl keine Entschädigung für Auszug
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf