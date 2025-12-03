Kates magische Looks beim Weihnachtskonzert

Ob strahlendes Rot, tiefes Bordeaux oder elegantes Winterweiß: Prinzessin Kate setzt seit Jahren den Ton für festliche Royal Fashion. Ihre Outfits sind nicht nur traumhaft abgestimmt und voller Bedeutung – sie erzählen jedes Jahr aufs Neue die Geschichte eines weihnachtlichen Highlights, das Musik, Stil und Menschlichkeit miteinander verbindet. Was wird sie wohl in diesem Jahr tragen?