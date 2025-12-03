Kates magische Looks beim Weihnachtskonzert

Das Weihnachtskonzert der Prinzessin von Wales hat sich längst zu einem festen Glamour-Termin im britischen Königshaus entwickelt. Jedes Jahr verwandelt Prinzessin Kate die Westminster Abbey nicht nur in einen Ort voll Wärme und Musik – sie liefert auch einige der schönsten Festtagslooks des royalen Winters.
Diesen Freitag lädt sie erneut zu „Together at Christmas“ ein – mit prominenten Gästen wie Kate Winslet und einer Modeperformance, die Fans weltweit erwarten.
Ihr erstes Weihnachtsliederkonzert im Jahr 2021 widmete Kate all jenen, die die britische Bevölkerung während der Pandemie unterstützt hatten. Und sie setzte ein ebenso warmes wie kraftvolles Mode-Statement:
Ein scharlachroter Catherine-Walker-Mantel („Beau Tie“) mit markanter Schleifendrapierung – ein Look, der sofort Kultstatus erlangte. Passend dazu trug sie eine rote Miu-Miu-Wildlederclutch, gefertigt aus luxuriösem karmesinrotem Leder. Elegant, festlich, ikonisch Kate.
Ein Jahr später erschien die Prinzessin in einem monochromen Ensemble in sattem Bordeaux. Der taillierte Midi-Mantel von Eponine London wurde mit perfekt abgestimmten Accessoires kombiniert: einer Aspinal-London-Clutch im Kroko-Look und charmanten Fleecehandschuhen mit Schleife.
2023 wählte Kate ein strahlend weißes Outfit. Der maßgeschneiderte Mantel von Chris Kerr aus der Savile Row stand für zeitlose Eleganz. Dazu kombinierte sie einen weißen Kaschmirpullover von Kitlane, eine hoch geschnittene Hose von Holland Cooper und als Highlight die Strathberry Mosaic Nano Bag in „Vanilla“, ein minimalistisches It-Piece aus butterweichem Kalbsleder.
Im letzten Jahr überraschte Kate mit einem leuchtend roten, bodenlangen Peacoat von Sarah Burton für Alexander McQueen. Der Mantel, verziert mit einer schwarzen Samtschleife, wirkte wie ein edles Geschenk, eine perfekte Mischung aus Moderne und Festtagsromantik. Passende Wildleder-Stiefeletten, ein Hauch karierten Stoffes unter dem Mantel und zarte Perl-Ohrringe rundeten den Look ab.
Ob strahlendes Rot, tiefes Bordeaux oder elegantes Winterweiß: Prinzessin Kate setzt seit Jahren den Ton für festliche Royal Fashion. Ihre Outfits sind nicht nur traumhaft abgestimmt und voller Bedeutung – sie erzählen jedes Jahr aufs Neue die Geschichte eines weihnachtlichen Highlights, das Musik, Stil und Menschlichkeit miteinander verbindet. Was wird sie wohl in diesem Jahr tragen?
