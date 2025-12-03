Vorteilswelt
Flächen gesichert

Holz-Hunger: Ikea kauft Tausende Hektar Wald

Ausland
03.12.2025 15:44
Mit 24.000 Hektar Wald im Baltikum will der Möbelriese seinen Holz-Hunger stillen.
Mit 24.000 Hektar Wald im Baltikum will der Möbelriese seinen Holz-Hunger stillen.(Bild: pixarno - stock.adobe.com)

Der schwedische Möbelgigant Ikea baut seine Waldbestände weiter aus: Die Inter Ikea Group erwirbt rund 24.000 Hektar Wald in Lettland und Litauen. Der Deal mit der finnischen Beteiligungsgesellschaft CapMan Natural Capital soll im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden – vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen. Doch was steckt hinter dem Großkauf?

Laut CapMan Natural Capital handelt es sich bei den Flächen um FSC-zertifizierte Wälder, die nachhaltig bewirtschaftet werden. Bruno Mariani Piana, Manager für globale Waldinvestitionen der Ikea-Beteiligungsgesellschaft, betont: „Indem wir die Waldflächen verantwortungsvoll bewirtschaften und die regionale Holzverarbeitung im Baltikum stärken, wollen wir die lokale Wirtschaft unterstützen, mit den Gemeinden zusammenarbeiten und gesunde Wälder für künftige Generationen erhalten.“

Einer der größten Holzverbraucher weltweit
Ikea ist einer der größten Holzverbraucher weltweit. Der Konzern investiert gezielt in Waldflächen, um seine ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen: Bis 2030 sollen die CO₂-Emissionen in der Wertschöpfungskette im Vergleich zu 2016 halbiert, bis 2050 Netto-Null-Emissionen erreicht werden.

Fragen bleiben offen
Wird der Kauf die lokale Holzindustrie stärken – oder geht es vor allem um die Sicherung von Rohstoffen für die eigene Produktion? Und wie reagieren Umweltverbände auf den Deal? Fest steht: Mit diesem Schritt festigt Ikea seine Position als globaler Player nicht nur im Möbelhandel, sondern auch in der Forstwirtschaft.

