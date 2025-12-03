Holz-Hunger: Ikea kauft Tausende Hektar Wald

Fragen bleiben offen

Wird der Kauf die lokale Holzindustrie stärken – oder geht es vor allem um die Sicherung von Rohstoffen für die eigene Produktion? Und wie reagieren Umweltverbände auf den Deal? Fest steht: Mit diesem Schritt festigt Ikea seine Position als globaler Player nicht nur im Möbelhandel, sondern auch in der Forstwirtschaft.