„Autohandel wird Messer in den Rücken gerammt“

Die Normverbrauchsabgabe ist eine Steuer, die nur in Österreich auf Autos erhoben wird. Dass man sie beim Export bald nicht mehr zum Teil zurückbekommen soll, sorgt für Entsetzen. Denn rund 40.000 bis 50.000 Autos werden jährlich aus Österreich exportiert. Wie lange noch?
Die Normverbrauchsabgabe (NoVA) liegt bei den meisten Autos zwischen zehn und 35 Prozent, kann aber auch bis zu 80 Prozent des Netto-Verkaufspreises betragen. Da diese Abgabe nur in Österreich fällig ist, kann man sich beim Export einen Teil der NoVA vom Staat zurückholen. Das soll sich jetzt ändern.
