„Autohandel wird Messer in den Rücken gerammt“

Die Normverbrauchsabgabe (NoVA) liegt bei den meisten Autos zwischen zehn und 35 Prozent, kann aber auch bis zu 80 Prozent des Netto-Verkaufspreises betragen. Da diese Abgabe nur in Österreich fällig ist, kann man sich beim Export einen Teil der NoVA vom Staat zurückholen. Das soll sich jetzt ändern.