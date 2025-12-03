Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Kartellverkaufen

Getränkehändler lehnte sich gegen Brau Union auf

Oberösterreich
03.12.2025 15:40
Gegen Österreichs größten Brauereikonzern läuft aktuell ein Kartellverfahren.
Gegen Österreichs größten Brauereikonzern läuft aktuell ein Kartellverfahren.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Im laufenden Brau-Union-Kartellverfahren standen am Mittwoch die Geschäftspraktiken des Unternehmens im Fokus. Ein befragter niederösterreichischer Getränkeverkäufer und Logistikpartner des Braukonzerns mit Sitz in Linz ließ sich nach eigenen Aussagen durch „glaubhafte Drohungen“ von Brau-Union-Verkaufsmitarbeitern nicht beeindrucken.

0 Kommentare

Der Getränkeverkäufer macht sich durch die Forcierung von anderen Biermarken seit einigen Jahren unabhängiger vom heimischen Bier-Marktführer, der dagegen auch nicht vorging.

Die zu Heineken gehörende Brau Union ist mit großem Abstand Marktführer in Österreich. Rund die Hälfte des hierzulande produzierten Bieres entfällt auf den Konzern. Zur Brau Union gehören Biermarken wie Gösser, Zipfer, Kaiser, Puntigamer, Schwechater, Wieselburger, Schladminger und Edelweiss. Im Fokus des Kartellverfahrens steht die Zusammenarbeit des Braukonzerns mit Getränke-Logistikpartnern und ob wirtschaftlicher Druck auf die Getränkelieferanten ausgeübt wurde. Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) ortet „eine Einflussnahme auf die Aktivität der unabhängigen Getränkehändler“ durch den Braukonzern.

Hohe Kartellstrafe möglich
Brisant ist die Causa, weil potenziell eine hohe Geldstrafe möglich ist. Die Kartell-Strafrahmenobergrenze beträgt bis zu zehn Prozent des Umsatzes. Die Brau-Union-Mutter Heineken würde bei einer Geldbuße mithaften, ist aber ausdrücklich nicht von den Ermittlungen betroffen und hat laut BWB auch keine Verstöße begangen. Der Maßstab für die Geldbußenbemessung wäre der gesamte Konzernumsatz von Heineken, der zuletzt bei rund 36 Milliarden Euro lag.

Der am Mittwoch am Kartellgericht befragte niederösterreichische Getränkehändler berichtete davon, wie die seit Anfang der 1970er-Jahre bestehende amikale Geschäftspartnerschaft mit der Brau Union sich seit Mitte der 2010er-Jahre verschlechterte. Die Brau Union forciert seit einigen Jahren die Zustellung mit eigenem Fuhrpark und den Handel mit alkoholfreien Getränken.

Mehrfach bekam er Schreiben und Verträge von der Brau Union vorgelegt. „Wenn ich das Schreiben nicht unterschreibe, dann wird mir die Verkaufspartnerschaft gekündigt“, erzählte der Getränkehändler von Aussagen eines Brau-Union-Verkaufsleiters. Das wäre potenziell das wirtschaftliche Aus gewesen. Nach Beratungen mit seinem Anwalt und Steuerberater unterschrieb er nichts. Direkte Konsequenzen hatten seine Weigerung aber nicht. Er habe erst später erfahren, dass der Brau-Union-Vertriebler zu einer Kündigung der Partnerschaft gar nicht autorisiert gewesen wäre.

Lesen Sie auch:
Die Brau Union ist Österreichs Marktführer bei Bier.
In Kartellverfahren
Brau Union ist offen für Vergleichsgespräche
01.12.2025

Getränkehändler als Partner und Konkurrent der Brau Union
Die als Logistikpartner fungierenden unabhängigen Getränkehändler liefern Bier und andere alkoholfreie Getränke auf Rechnung der Brau Union aus und bekommen dafür eine nicht näher bezifferte Logistikvergütung. Gleichzeitig können sie bei diesen „Streckenlieferungen“ für den Bierkonzern auch Getränke aus dem eigenen Sortiment an die belieferten Kunden verkaufen. Von ehemals 72 „Streckenkunden“ für die Brau Union habe er in den vergangenen Jahren 22 verloren, die nun selbst vom Braukonzern beliefert werden, berichtete der niederösterreichische Getränkeverkäufer am Mittwoch vor Gericht.

Der von der Brau Union wirtschaftlich stark abhängige Getränkehändler ortete in der Vergangenheit einen „Knebelvertrag“, den er durch angebliche Aussagen von Verkaufsleitern des Braukonzerns untermauert sah. Potenzielle Geschäftsbeziehungen mit zwei anderen Bierkonzernen unterließ der Unternehmer, weil mögliche Konsequenzen in der Brau-Union-Partnerschaft in den Raum gestellt wurden.

Unternehmer will Verhältnis mit Brau Union „glätten“
Bis vor wenigen Jahren habe er gedacht, „wenn mir die Brau Union Kunden wegnimmt, dann bin ich definitiv tot“. Das Gastronomie-Sterben habe den Umsatzanteil vom Brau Union-„Streckengeschäft“ aber reduziert und das Eigengeschäft mit Getränkelieferungen für Feste sei gestiegen. „Bis vor kurzem haben wir uns nicht getraut, anderes Bier zu verkaufen“, sagte der Getränkehändler vor dem Kartellgericht. Nun verkauft er auch Stiegl und Murauer. Seit rund einem Jahr versucht der Unternehmer, das Verhältnis mit der Brau Union wieder „zu glätten“.

Seit Hausdurchsuchung April 2022 „Stille“
Am Mittwochnachmittag wurde am Kartellgericht ein weiterer Getränkehändler befragt. Bis zum Jahr 2020 ortete der Tiroler Unternehmer „eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe“ mit der Brau Union. Zwischen Dezember 2020 und April 2022 gab der Braukonzern das Ziel aus, größter Getränkehändler in Österreich zu werden und erhöhte den Druck auf die Logistikpartner. Weil der Tiroler Getränkehändler auch viel bayrisches Bier verkauft habe, habe ihm ein Brau-Union-Verkaufsmanager mit dem Verlust von bezahlten „Streckenlieferungen“ an den Lebensmittelhandel gedroht, sagte der Unternehmer vor Gericht. „Ein Verkaufspartner macht das nicht“, hieß es damals angeblich von einem Brau-Union-Manager in Bezug auf den hohen Anteil von „Fremdbier“. Konsequenzen gab es aber nicht.

Im April 2022 wurde auf Antrag der BWB eine durch das Kartellgericht angeordnete Hausdurchsuchung bei der Brau Union durchgeführt. Seit dem Zeitpunkt sei „alles vom Tisch, was damals probiert wurde umzusetzen“, so der Tiroler Getränkehändler. Seitdem gebe es „Stille“ in der Kommunikation mit der Brau Union.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
307.135 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
156.130 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
151.997 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1099 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
795 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
639 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Oberösterreich
In Kartellverkaufen
Getränkehändler lehnte sich gegen Brau Union auf
Kommt 2027 wieder
Neue Führung beim Linzer Theaterfestival Schäxpir
Intrige wird vermutet
Wirbel um Schreiben mit Hitler-Bild am Magistrat
Krone Plus Logo
Pächter hört auf
„Eigentlich ist dieses Wirtshaus eine Goldgrube“
Fatale Kettenreaktion
Frau beim Zigaretten-Kauf vom eigenen Auto erfasst
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf