Getränkehändler lehnte sich gegen Brau Union auf

Seit Hausdurchsuchung April 2022 „Stille“

Am Mittwochnachmittag wurde am Kartellgericht ein weiterer Getränkehändler befragt. Bis zum Jahr 2020 ortete der Tiroler Unternehmer „eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe“ mit der Brau Union. Zwischen Dezember 2020 und April 2022 gab der Braukonzern das Ziel aus, größter Getränkehändler in Österreich zu werden und erhöhte den Druck auf die Logistikpartner. Weil der Tiroler Getränkehändler auch viel bayrisches Bier verkauft habe, habe ihm ein Brau-Union-Verkaufsmanager mit dem Verlust von bezahlten „Streckenlieferungen“ an den Lebensmittelhandel gedroht, sagte der Unternehmer vor Gericht. „Ein Verkaufspartner macht das nicht“, hieß es damals angeblich von einem Brau-Union-Manager in Bezug auf den hohen Anteil von „Fremdbier“. Konsequenzen gab es aber nicht.