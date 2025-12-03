Vorteilswelt
Mit TV-Spot

Cadillac zeigt erste F1-Lackierung bei Super Bowl

Formel 1
03.12.2025 15:43
(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Chris Graythen)

Der US-Automobilhersteller General Motors wird in der kommenden Saison als elftes Formel-1-Team mit der Marke Cadillac erstmals antreten. Für die Präsentation der Lackierung hat man sich eine große Bühne ausgesucht. Im Rahmen eines TV-Spots am 8. Februar während der Super Bowl will Cadillac den Boliden zeigen.

Das NFL-Finale ist die größte, jährlich wiederkehrende Übertragung im TV. Dieses Jahr markierte Fox mit 127,7 Millionen Sehern einen Rekord.

Lesen Sie auch:
Der Super Bowl LX steigt am 8. Februar im Levi’s Stadium in Kalifornien.
NFL bestätigt:
Er wird die Halftime Show des Super Bowl rocken
29.09.2025
Formel 1
Fix! Cadillac geht mit Routiniers in Debütjahr
26.08.2025

„Dies gibt uns die Möglichkeit, das Cadillac Formel-1-Team auf einer Bühne vorzustellen, die unsere Identität widerspiegelt“, sagte Teamchef Dan Towriss am Mittwoch in einer Erklärung vor dem Saisonfinale, dem Großen Preis von Abu Dhabi.

