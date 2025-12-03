U17-Helden sind als Stars zurück im Schulalltag

Die U17-Kicker von Österreich haben mit dem Vizeweltmeistertitel in Katar Geschichte geschrieben. Dafür werden sie dieser Tage geehrt. Vier SSM-Schüler bekamen in der Schule einen gebührenden Empfang und werden dort schon von zahlreichen Fans um Autogramme gefragt.
Vor einer Woche spielten Österreichs U17-Kicker im WM-Finale in Katar um den Titel, den sich dann aber Portugal holte. Für den dennoch sehr guten Vizeweltmeistertitel werden Spieler und Trainer in diesen Tagen geehrt. Die vier SSM-Schüler Jakob Werner, Florian Hofmann, Rafael Feldinger und Johannes Moser wurden im Christian-Doppler-Gymnasium vor allen Schulkollegen gefeiert. „Es ist richtig cool, aber jetzt müssen wir wieder reinfinden in den normalen Alltag“, betont Feldinger. Der Außenverteidiger, der in der 7. Klasse ist, grinst: „Die Freude über die anstehenden Schularbeiten hält sich in Grenzen, aber es gehört dazu.“
Werner, der wie Hofmann eine Schulstufe höher als Feldinger ist, weiß: „Es wird zach, das alles nachzuholen.“ Denn so ganz realisiert hat das Quartett den Erfolg noch nicht. Fernsehauftritte und österreichweite Bekanntheit sind plötzlich die neue Realität für die Kicker der Bullen-Akademie.
Schularbeiten warten
In der Schule werden sie von anderen Schülern gejagt, um Selfies und Autogramme zu geben. „Es ist natürlich schön zu sehen, wie die Schule einen unterstützt, wie die Leute und vor allem die Kinder in Österreich mitfiebern. Es ist cool, so nach Hause zu kommen“, freut sich Moser über die Anerkennung.
Von den Erfolgen beim Großereignis (Moser war bester Torschütze) kann er sich bei den anstehenden Tests und Schularbeiten aber nichts kaufen: „In der Schule verändert sich nichts. Wir schauen, dass wir an unsere Leistungen von davor anknüpfen können!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.