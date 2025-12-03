U17-Helden sind als Stars zurück im Schulalltag

Vor einer Woche spielten Österreichs U17-Kicker im WM-Finale in Katar um den Titel, den sich dann aber Portugal holte. Für den dennoch sehr guten Vizeweltmeistertitel werden Spieler und Trainer in diesen Tagen geehrt. Die vier SSM-Schüler Jakob Werner, Florian Hofmann, Rafael Feldinger und Johannes Moser wurden im Christian-Doppler-Gymnasium vor allen Schulkollegen gefeiert. „Es ist richtig cool, aber jetzt müssen wir wieder reinfinden in den normalen Alltag“, betont Feldinger. Der Außenverteidiger, der in der 7. Klasse ist, grinst: „Die Freude über die anstehenden Schularbeiten hält sich in Grenzen, aber es gehört dazu.“