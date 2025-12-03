Mehr Farbe geht nicht

Madeira galt lange als Insel der Ruhe und als ein Paradies für Pensionisten. Doch auch das ändert sich: Immer mehr junge Reisende entdecken das Eiland für sich. Besonders in Funchal rund um das angesagte Lido-Viertel und die charmante Altstadt (Zona Velha) pulsiert inzwischen das Leben. Hier reiht sich Bar an Bar, dazwischen Clubs, Livemusik und kleine Kulturspots. Das Ausgehviertel lockt mit gelöster Atmosphäre und kreativer Szene und zeigt, dass Madeira längst mehr ist als nur ein Reiseziel für die ältere Generation.