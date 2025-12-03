Kritik an Glücksspielplänen des Finanzministeriums

Die neuen Glücksspiel-Pläne aus dem Finanzministerium stoßen auch auf Widerstand. Die strengen Automatenregeln würden vielen Anbietern die Geschäftsgrundlage vernichten, und das Festhalten am Monopol sowie die härtere Gangart gegen nicht-lizenzierte Anbieter könnten nach hinten losgehen und den Schwarzmarkt befeuern, lautet die Kritik.