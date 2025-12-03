So teilen sich ORF und ServusTV die F1-Rennen auf

Wer die Formel 1 auch kommende Saison im TV verfolgen will, wird weiterhin beim ORF beziehungsweise bei ServusTV fündig. Wie sich die beiden Sender die Rennen aufteilen, erfahren Sie hier.
Während der Auftakt der Saison 2026 in Australien auf ServusTV läuft, darf der ORF das Saisonfinale in Abu Dhabi übertragen. Auch der Klassiker in Monaco läuft im Öffentlich-Rechtlichen, die Rechte für den Grand Prix in Österreich hat sich wiederum der Privatsender aus Wals-Siezenheim gesichert.
Alle Rennen im Überblick:
24 Grand Prix umfasst der Formel-1-Kalender für die Saison 2026, hinzu kommen Sprintrennen in Shanghai, Miami, Montreal, Silverstone, Zandvoort und Singapur.
