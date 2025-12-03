Vorteilswelt
Börsengang 2026?

KI-Firma Anthropic hofft auf 300-Milliarden-Rating

Digital
03.12.2025 15:54
Anthropic ist die Firma hinter dem ChatGPT-Rivalen Claude.
Anthropic ist die Firma hinter dem ChatGPT-Rivalen Claude.(Bild: AP/Richard Drew)

Das KI-Start-up Anthropic bereitet einem Medienbericht zufolge einen Börsengang vor und hofft auf eine 300-Milliarden-Dollar-Bewertung. Das Unternehmen, das von Google und Amazon unterstützt wird, habe eine Anwaltskanzlei mit den Vorbereitungen beauftragt.

Anthropic habe auch mit größeren Investmentbanken über einen solchen Schritt gesprochen, schrieb die „Financial Times“ unter Berufung auf Insider. Der Gang an die Börse könne bereits 2026 erfolgen. 

Ein Sprecher von Anthropic sagte der Nachrichtenagentur Reuters, man habe noch nicht entschieden, wann oder ob es an die Börse gehen werde. Das Unternehmen betreibt den KI-Chatbot Claude.

300-Milliarden-Dollar-Bewertung möglich
Dem Bericht zufolge verhandelt Anthropic zudem über eine private Finanzierungsrunde, die das Start-up mit mehr als 300 Milliarden Dollar (258,3 Millionen Euro) bewerten könnte.

Zuletzt war das Unternehmen, das 2021 von früheren OpenAI-Mitarbeitern gegründet worden war, mit 183 Milliarden Dollar bewertet worden. Im vergangenen Monat hatten Microsoft und Nvidia Pläne für eine Investition von bis zu 15 Milliarden Dollar in Anthropic bekannt gegeben.

Auch der große Rivale OpenAI bereitet sich auf einen Börsengang vor, der zu den größten aller Zeiten gehören könnte. Das von Microsoft unterstützte Unternehmen könnte eine Bewertung von bis zu einer Billion Dollar (861,03 Milliarden Euro) anstreben.

