Im selben Krankenhaus
Drei Brüder bekommen vier Babys – an nur einem Tag
Es klingt wie ein Drehbuch: Drei Brüder sind in Israel an einem einzigen Tag Väter geworden – von insgesamt vier Kindern. Die außergewöhnliche Geburtsserie spielte sich am Dienstag im Krankenhaus Maajanei Hajeschuah bei Tel Aviv ab.
Eine Sprecherin der Klinik bestätigte den seltenen Vorfall: Die Frauen der Brüder brachten dort innerhalb weniger Stunden ihre Babys zur Welt, darunter auch Zwillinge. Für die glücklichen Großeltern bedeutete das: Vier Enkel an einem Tag.
Seltenes Familienereignis
Die Sprecherin des Krankenhauses beschrieb die Begegnung der Brüder im Kreißsaal als einen „besonderen und überraschenden Moment“. „Keine Statistik hätte uns auf diesen besonderen Moment vorbereiten können, der uns alle dazu brachte, innezuhalten, zu lächeln und erneut gerührt zu sein von dem Zauber, der hier jeden Tag geschieht“, sagte sie.
Israel verzeichnet mit durchschnittlich 2,9 Kindern pro Frau die höchste Geburtenrate unter den Ländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Doch ein solches Familienereignis bleibt auch hier eine Seltenheit.
