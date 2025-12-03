Gwyneth Paltrow enthüllt peinlichen Moment am Set

Ups, ganz schön peinlich! Gwyneth Paltrow hat ihrem Schauspielkollegen Timothée Chalamet beim Dreh des Films „Marty Supreme“ wegen eines Irrtums ungefragte Hautpflege-Tipps gegeben.
„In ,Marty Supreme‘ hat Timothée Pockennarben“, erzählte die 53-Jährige im Podcast „The Run-Through with Vogue“. Im echten Leben habe der 29-Jährige „eine wunderschöne Haut“, betonte Paltrow.
Paltrow fiel auf Make-up rein
„Er hat einen Kommentar gemacht und ich sagte: ,Oh, dagegen kannst du Microneedling machen lassen.‘ Er sagte: ,Das ist Make-up.‘ Ich meinte: ,Oh, Mist‘“, lachte Paltrow über ihren Patzer.
Und fügte hinzu, dass Chalamets Make-up für seine Rolle „so gut“ gewesen sei, „dass ich dachte, er hätte kleine Aknenarben“. Beim Microneedling soll die Haut mithilfe von winzigen Nadelstichen verschönert werden.
Paltrow mit Chalamet in Sport-Komödie
In dem Film „Marty Supreme“ spielt Chalamet einen Tischtennisspieler. Die Sport-Komödie von Regisseur Josh Safdie kommt im Februar 2026 in heimische Kinos.
