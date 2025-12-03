Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dreh mit Chalamet

Gwyneth Paltrow enthüllt peinlichen Moment am Set

Society International
03.12.2025 15:00
„Oh, Mist!“ Gwyneth Paltrow enthüllte jetzt einen peinlichen Moment beim Dreh mit Timothée ...
„Oh, Mist!“ Gwyneth Paltrow enthüllte jetzt einen peinlichen Moment beim Dreh mit Timothée Chalamet.(Bild: AFP/VALERIE MACON)

Ups, ganz schön peinlich! Gwyneth Paltrow hat ihrem Schauspielkollegen Timothée Chalamet beim Dreh des Films „Marty Supreme“ wegen eines Irrtums ungefragte Hautpflege-Tipps gegeben. 

0 Kommentare

„In ,Marty Supreme‘ hat Timothée Pockennarben“, erzählte die 53-Jährige im Podcast „The Run-Through with Vogue“. Im echten Leben habe der 29-Jährige „eine wunderschöne Haut“, betonte Paltrow.

Paltrow fiel auf Make-up rein
„Er hat einen Kommentar gemacht und ich sagte: ,Oh, dagegen kannst du Microneedling machen lassen.‘ Er sagte: ,Das ist Make-up.‘ Ich meinte: ,Oh, Mist‘“, lachte Paltrow über ihren Patzer.

Gwyneth Paltrow gab Timothée Chalamet, hier mit Freundin Kylie Jenner, Beauty-Tipps, die der ...
Gwyneth Paltrow gab Timothée Chalamet, hier mit Freundin Kylie Jenner, Beauty-Tipps, die der Schauspieler gar nicht nötig hat!(Bild: Vincenzo Landi / PA / picturedesk.com)

Und fügte hinzu, dass Chalamets Make-up für seine Rolle „so gut“ gewesen sei, „dass ich dachte, er hätte kleine Aknenarben“. Beim Microneedling soll die Haut mithilfe von winzigen Nadelstichen verschönert werden.

Lesen Sie auch:
Gwyneth Paltrow war mit Brad Pitt verlobt, ihr Herz schlug aber für einen anderen Star!
Verlobung geplatzt
In IHN verknallte sich Paltrow während Pitt-Liebe!
18.07.2025
„Appetit vergangen“
Harsche Kritik an Promi-Küchenfee Gwyneth Paltrow
22.07.2025

Paltrow mit Chalamet in Sport-Komödie
In dem Film „Marty Supreme“ spielt Chalamet einen Tischtennisspieler. Die Sport-Komödie von Regisseur Josh Safdie kommt im Februar 2026 in heimische Kinos.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
307.135 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
156.130 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
151.997 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1099 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
795 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
639 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Society International
Dreh mit Chalamet
Gwyneth Paltrow enthüllt peinlichen Moment am Set
Erholt sich nach OP
Kastelruther Spatzen: Sohn springt für Sänger ein
Mit Thomas Gottschalk
Auch Schöneberger und Jauch beenden RTL-Spielshow
Auch Wienerin dabei!
Welche Beauty wird die „Playmate des Jahres 2026“?
Zeigt funkelnden Ring
Miley Cyrus hat sich mit Maxx Morando verlobt!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf