So will EU-Kommission russisches Vermögen nutzen

„Mit den heutigen Vorschlägen werden wir sicherstellen, dass die Ukraine über die Mittel verfügt, sich zu verteidigen und die Friedensverhandlungen aus einer Position der Stärke heraus voranzutreiben. Wir schlagen Lösungen vor, um den Finanzbedarf der Ukraine für die nächsten zwei Jahre zu decken, den Staatshaushalt zu unterstützen und ihre Verteidigungsindustrie sowie ihre Integration in die europäische Verteidigungsindustrie zu stärken (...)“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Das sollte für den Kreml ein weiterer Anreiz sein, sich an den Verhandlungstisch zu setzen.