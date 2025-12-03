Staunen über Baumgartner-Tore: „Ergibt total Sinn“

Es mache es für die Torhüter schwierig, wenn man mit einem kurzen Schritt überraschend abschließe. „Ich freue mich natürlich, aber ich bin mit dem Spiel nicht wirklich zufrieden“, sagte Baumgartner. Zur Pause sei er gemeinsam mit Kapitän David Raum gefordert gewesen, um das Team mit lauten Worten wachzurütteln. „Es ging darum, Energie in den Laden zu bekommen. Und da ist jeder Spieler gefordert, nicht nur der Kapitän“, erklärte der ÖFB-Akteur, der in dieser Ligasaison neben fünf Toren auch schon bei drei Assists hält.