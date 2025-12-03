Lachgas im Wagen
Auto landete im Pool: Drei junge Todesopfer
Nach einem Unfall ist ein Auto in Frankreich in einem Pool gelandet: Die Insassen im Alter von 14, 15 und 19 Jahren starben. Im Inneren des Unglücksautos wurden Lachgasflaschen gefunden.
Wie die Polizei mitteilte, ist unklar, ob das Lachgas konsumiert wurde. Der Unfallwagen wurde in den frühen Morgenstunden im südfranzösischen Alès entdeckt. Französische Medien berichteten, dass das jüngste Todesopfer wohl am Steuer gesessen habe.
In diesem Beitrag wird die Unfallstelle gezeigt:
Wie der Sender BMFTV berichtete, war der Pkw auf einer regennassen Straße ins Rutschen geraten. Das Auto durchschlug eine kleine Mauer und landete schließlich mit dem Dach nach unten in dem Pool.
