Australien: YouTube fügt sich Social-Media-Verbot

Ab dem Stichtag werden Nutzer unter 16 Jahren automatisch von ihren Konten abgemeldet. Sie können dann weiterhin Inhalte ansehen, jedoch keine Kanäle mehr abonnieren, Beiträge kommentieren oder mit „Gefällt mir“ markieren. Vor YouTube hatten bereits Meta mit Instagram und Facebook, TikTok sowie Snap die Einhaltung des Gesetzes zugesagt.