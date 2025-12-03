Vorteilswelt
Künftig erst ab 16

Australien: YouTube fügt sich Social-Media-Verbot

Digital
03.12.2025 08:07
(Bild: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)

YouTube setzt ein neues australisches Gesetz um, das Social-Media-Konten für Kinder unter 16 Jahren verbietet. „Wir werden uns an das Gesetz halten und die Altersbeschränkungen wie gefordert umsetzen“, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Zugleich kritisierte die Google-Tochter jedoch die Entscheidung, YouTube als Social-Media-Dienst einzustufen, als falsch.

Damit fügen sich alle bei jungen Nutzern populären Plattformen den Vorschriften. YouTube war ursprünglich von dem Verbot ausgenommen worden, da der Schwerpunkt auf Videos und Bildungsinhalten liege. Nach Beschwerden anderer Plattformen weitete die Regierung in Canberra den Geltungsbereich jedoch aus.

Die Maßnahme ist der Regierung zufolge eine Reaktion auf zunehmende Hinweise, dass die Plattformen nicht genug täten, um Kinder vor schädlichen Inhalten zu schützen. Bei Verstößen gegen das am 10. Dezember in Kraft tretende Gesetz drohen Strafen von umgerechnet bis zu 32,5 Millionen Dollar (rund 28 Millionen Euro).

Ab dem Stichtag werden Nutzer unter 16 Jahren automatisch von ihren Konten abgemeldet. Sie können dann weiterhin Inhalte ansehen, jedoch keine Kanäle mehr abonnieren, Beiträge kommentieren oder mit „Gefällt mir“ markieren. Vor YouTube hatten bereits Meta mit Instagram und Facebook, TikTok sowie Snap die Einhaltung des Gesetzes zugesagt.

