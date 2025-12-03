„Eigentlich ist dieses Wirtshaus eine Goldgrube“

Trotz voller Tische und treuer Stammgäste steht im Kult-Wirtshaus „Tramway“ in der Linzer Stockhofstraße ein Wechsel an. Der aktuelle Pächter zieht sich zurück – nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern, wie er im Gespräch mit der „Krone“ erzählt, wegen einer Herausforderung, die inzwischen viele Gastwirtschaften belastet.