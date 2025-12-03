Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Halten Gesetze ein“

Swarovski holt nach AK-Angriff zum Gegenschlag aus

Tirol
03.12.2025 14:59
Swarovski reagierte jetzt auf die neu aufgekommenen Vorwürfe.
Swarovski reagierte jetzt auf die neu aufgekommenen Vorwürfe.(Bild: Johanna Birbaumer)

„Verdacht auf Altersdiskriminierung bei Swarovski: Beschäftigte über 55 sollen systematisch gekündigt werden!“ Mit dieser Meldung sorgte die Arbeiterkammer Tirol am Mittwochvormittag für Wirbel – und für erneute Aufregung in der noch verbliebenen Belegschaft. Am Nachmittag holte die Konzernführung zum Gegenschlag aus.

0 Kommentare

„Wir halten sämtliche gesetzlichen Regeln bei den Gesprächen mit unseren Mitarbeitenden ein. Wir werden keine Form der Altersdiskriminierung oder anderweitige gesetzwidrige Handlungen dulden“, heißt es vom Konzern. 

„Individuelle und bestmögliche Lösungen“
Das gemeinsame Ziel der Unternehmensführung mit dem Betriebsrat sei es, für jede betroffene Person individuelle und bestmögliche Lösungen zu finden. Dazu gehöre etwa ein umfassender Sozialplan.

„Dieser wird vollständig aus Unternehmensmitteln finanziert und umfasst neben einer finanziellen Komponente auch Qualifizierungsmaßnahmen. Wir sind uns der Verantwortung bewusst und führen diesen Prozess mit größter Achtsamkeit, Transparenz und Menschlichkeit im Einklang mit unseren Werten durch“, betont man bei Swarovski.

Tirols AK-Boss Erwin Zangerl kritisierte einmal mehr die Swarovski-Führung.
Tirols AK-Boss Erwin Zangerl kritisierte einmal mehr die Swarovski-Führung.(Bild: Christof Birbaumer)

Vorwurf der Altersdiskriminierung und Co.
Am Mittwochvormittag hatte Tirols AK-Präsident Erwin Zangerl einmal mehr mit Kritik am Weltkonzern aufhorchen lassen. Unter anderem, dass der Verdacht auf Altersdiskriminierung bestehe und Beschäftigte über 55 systematisch gekündigt werden sollen. Auch war etwa die Rede davon, dass Arbeiten vom Hauptsitz Wattens nach Serbien ausgelagert werden sollen.

„AK-Präsident lehnte Einladungen ab“
Die Konzernführung von Swarovski nimmt jetzt den AK-Boss selbst in die Pflicht und kritisiert diesen für sein Vorgehen: Es sei bedauerlich, dass sich der Tiroler AK-Präsident per Medienaussendung zu Wort meldet und die Einladungen bzw. Kontaktaufnahmen seitens der Unternehmensleitung zum persönlichen Gespräch abgelehnt hat. 

Zitat Icon

Wenn Vorwürfe im Raum stehen, erwarten wir, dass das direkte Gespräch gesucht wird, um ein gemeinsames Verständnis zu schaffen.

Swarovski-Standortleiter Jérôme Dandrieux

Bild: Swarovski

„Verantwortung beginnt mit Dialog. Ich hätte Präsident Zangerl gerne persönlich über die aktuelle Situation und unsere Herausforderungen direkt informiert, doch mein Angebot für ein Gespräch wurde bis dato abgelehnt. Wenn Vorwürfe im Raum stehen, erwarten wir, dass das direkte Gespräch gesucht wird, um ein gemeinsames Verständnis zu schaffen, statt zusätzliche Unsicherheit für unsere Mitarbeitenden zu erzeugen“, betonte Swarovski-Standortleiter Jérôme Dandrieux.

„Wattens bleibt globaler Innovationshub“
Ein Unternehmen wie Swarovski sei „ein lebendiger Organismus“, der sich laufend an Rahmenbedingungen und Entwicklungen anpassen müsse, um Bestand zu haben. Die im November kommunizierten „Stellen-Anpassungen“ seien „schmerzhaft, aber notwendig, um die Zukunftssicherheit und auch die Sicherheit des Standort Wattens gewährleisten zu können. Wattens bleibt globaler Innovationshub und unsere weltweit einzige Produktionsstätte für Swarovski-Kristalle“, wurde einmal mehr von der Konzernführung betont.

Swarovski Standortleiter Jérôme Dandrieux hatte Anfang November die Mitarbeiter in Wattens informiert, dass 400 weitere Stellen abgebaut werden! Gründe seien der Kostendruck und der Rückgang im Luxussegment, vor allem in China. Fatalerweise besteht das Wattener Produktionsvolumen zu 42 Prozent aus Kristallen, die andere Unternehmen abnehmen und zu Schmuck verarbeiten. Genau diese Sparte leidet derzeit besonders.

Lesen Sie auch:
Tirols AK-Boss Erwin Zangerl ist nicht gut auf die Swarovski-Führung zu sprechen.
Brisanter Verdacht
Altersdiskriminierung? Swarovski im Visier der AK
03.12.2025
Belegschaft resigniert
„Wir fürchten das Ende von Swarovski in Tirol“
07.11.2025
Harte Zeiten
Abbau fix: 400 Jobs bei Swarovski fallen weg!
06.11.2025

Bis 12. Dezember werden nun Freiwillige gesucht, die ihre Stundenzahl um 10 bis 15 Prozent reduzieren. „Wir fühlen, dass jeder gestresst ist. Und hinter jedem Mitarbeiter steht eine Familie“, erklärte Dandrieux damals. Der Manager bekräftigte schon damals: „Wattens ist unsere Wiege, der Standort bleibt!“ Um dies zu untermauern, wurde betont, dass man am Investitionsplan (bis 2030 rund 150 Millionen Euro) festhalten wolle. 

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
306.138 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
155.946 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
151.907 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1099 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
795 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
637 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf