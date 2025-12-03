Swarovski holt nach AK-Angriff zum Gegenschlag aus

„Wattens bleibt globaler Innovationshub“

Ein Unternehmen wie Swarovski sei „ein lebendiger Organismus“, der sich laufend an Rahmenbedingungen und Entwicklungen anpassen müsse, um Bestand zu haben. Die im November kommunizierten „Stellen-Anpassungen“ seien „schmerzhaft, aber notwendig, um die Zukunftssicherheit und auch die Sicherheit des Standort Wattens gewährleisten zu können. Wattens bleibt globaler Innovationshub und unsere weltweit einzige Produktionsstätte für Swarovski-Kristalle“, wurde einmal mehr von der Konzernführung betont.