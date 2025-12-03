Mutter in Frankreich soll Töchter vergiftet haben

Der Vater der Mädchen wirft seiner Ex-Frau vor, die Krankheiten erfunden zu haben, um die Kinder psychisch unter Druck zu setzen. Sie habe diese überhaupt benutzt, um sich an ihm zu rächen, sagte er aus. Die Frau ist auch angeklagt, weil sie versucht haben soll, ihren Ex-Mann durch das Bestechen von Mithäftlingen ermorden zu lassen. Die Eltern hatten seit der Scheidung einen langen Kampf um die Mädchen geführt.