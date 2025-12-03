Plakolm bildet Netzwerk gegen Hassprediger im Netz

Einig ist man sich darin, dass Profile, die zur Radikalisierung aufrufen, gesperrt und verfolgt werden dürfen. Auch Personen, die das Tragen von Kopftüchern durch Kinder propagieren, könnten künftig im Register landen. „Viele EU-Staaten sehen denselben Handlungsbedarf. Wir ziehen jetzt an einem Strang, damit Europa sicherer wird. Je enger wir zusammenarbeiten, desto weniger Chance haben extremistische Hassprediger“, so Plakolm.