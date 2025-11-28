Wer zieht in die Häuser des „Esoterik-Engels“ ein?

Die Zwangsversteigerung der drei luxuriösen „Engels-“ oder vielleicht besser „Hexen-Häuser“ war im zweiten Anlauf schnell vorbei. Aber Vater Staat bekam nicht mehr als den Ausrufungspreis. Jetzt ist in der Gemeinde die Neugier groß, wer die drei Häuser erstanden hat. Ein bisschen etwas ist jedenfalls bekannt.